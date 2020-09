Décès de Joyce Echaquan: enquête en cours

Le ministère des Affaires autochtones a révélé mardi qu’une enquête est encours pour éclaircir les circonstances du décès d’une femme Attikamek à l’hôpital de Joliette.

«Nous voulons savoir ce qui s’est produit. Une enquête est actuellement en cours, afin de faire la lumière sur ce drame. Quels que soit les résultats de cette enquête, les propos entendus sont inacceptables et intolérables», a déclaré la ministre Sylvie D’Amours sur Twitter, mardi, tout en offrant ses condoléances à la famille de la défunte.

Jeudi dernier, Joyce Echaquan, 37 ans, s’est rendue à l’hôpital de Joliette. Selon sa famille et ses proches, la mère de famille avait des douleurs à l’estomac.

Or, lundi, c’est dans une vidéo en direct sur Facebook que son entourage a reçu des nouvelles de Mme Echaquan. On peut l'entendre crier à l’aide en attikamek et dire avoir reçu trop de médicaments.

Dans cette vidéo, les propos tenus par deux membres du personnel, en plus d’être discriminatoires, évoquent une rare violence.

«Esti d’épaisse de tabarnouche... C’est mieux mort ça. As-tu fini de niaiser... câlisse? T’es épaisse en câlisse», murmuraient deux membres du personnel de l’hôpital de Joliette.

«T’as fait des mauvais choix ma belle. Qu’est-ce qui penseraient tes enfants de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu... C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose, pis on paie pour ça. Qui tu penses qui paie pour ça?»

La fille de Mme Echaquan, Wasianna Echaquan, et sa belle-sœur, Jemima Dubé étaient présentes à l’hôpital.

Elles assurent que la vidéo a été supprimée par l’infirmière en poste. Selon elles, Joyce Echaquan était déjà décédée lorsqu’elles l’ont vue attachée à sa civière.

Réactions

La mort troublante de Joyce Echaquan, fait réagir sur les réseaux sociaux.

Les mots-clics #justicepourJoyce et #justiceforJoyce comptent plusieurs publications sur Twitter, Facebook et Instagram.

Melissa Mollen-Dupuis, Natasha Kanapé-Fontaine, Elisapie, le collectif Idle No More font partie des citoyens qui ont partagé leur indignation.

Vigile

Une vigile en sa mémoire est organisée ce soir devant l’hôpital de Joliette. Le rassemblement est organisé, entre autres, par l’artiste, activiste et communicatrice Melissa Mollen Dupuis.

Au moment de mettre en ligne, plus de 450 personnes avaient confirmé leur présence.