Des démons lui ont dit de tuer cinq membres de sa famille

Une mère et sa fille accusées d’avoir tué cinq membres de leur famille ont plaidé coupables. Elles disaient avoir été inspirées par des «démons»

Shana Decree, 47 ans, et sa fille Dominique, 21 ans, ont assassiné cinq personnes en février 2019 : Naa’Irah Smith, 25 ans, fille de Shana, Damon Decree Jr, 13 ans, fils de Shana, Jamilla Campbell, 42 ans, sœur de Shana, ainsi que les jumelles Imani et Erika Allen, 9 ans, nièces de Shana.

Au moment des meurtres, Shana était devenue de plus en plus isolée. «Elle croyait que c’était la fin du monde, qu’il y avait des démons dans sa maison et qu’il devait leur obéir», explique son avocate Christa Dunleavy.

Les victimes ont été tuées, soit par asphyxie, ou par étranglement. Les autorités croient que les victimes ont été tuées sur une période de trois jours.

Les deux femmes ont quant à elles été retrouvées inconscientes. Elles ont été transportées au centre hospitalier.

Des psychologues ont rapidement diagnostiqué de graves maladies mentales chez les deux femmes, dont un trouble de la personnalité, une dépression majeure et un choc post-traumatique.

Les accusées ont décidé de plaider coupables pour cause d’aliénation mentale dans le but d’éviter la peine de mort. Elles écopent de cinq sentences consécutives de prison à vie.