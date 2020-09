EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5h15

PLANÉTAIRE

Cas: 33 378 462

Morts: 1 002 129

Rétablis: 23 163 520

ÉTATS-UNIS

Cas: 7 149 072

Morts: 205 085

Rétablis: 2 794 608

CANADA

Québec: 72 651 cas (5826 décès)

Ontario: 50 531 cas (2840 décès)

Alberta: 17 749 cas (265 décès)

Colombie-Britannique: 8908 cas (233 décès)

Saskatchewan: 1892 cas (24 décès)

Manitoba: 1919 cas (20 décès)

Nouvelle-Écosse: 1087 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 272 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 58 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 155 301 cas (9278 décès)

4h35 | Israël: le reconfinement sera prolongé, prévient le ministre de la Santé

Le reconfinement décrété en Israël pour lutter contre le plus haut taux de contamination au coronavirus au monde sera prolongé au bout des trois semaines préalablement annoncées, a prévenu mardi le ministre de la Santé.

2h32 | Un navire de croisière avec à bord des porteurs du coronavirus accoste à Athènes

Le premier bateau de croisière à revenir en Grèce depuis le confinement a accosté au port du Pirée à Athènes tôt mardi matin, après la découverte à bord d'une douzaine de contaminations au coronavirus, a annoncé l'agence de presse grecque ANA.

1h58 | 30 minutes chrono: une machine chinoise bouscule les tests COVID

Dépister le nouveau coronavirus en seulement 30 minutes: une entreprise chinoise produit la machine «la plus rapide du monde» pour les tests virologiques PCR et compte conquérir l'Europe et l'Amérique.

0h45 | En Argentine, les restrictions anti-Covid ravivent la polarisation politique