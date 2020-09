Il y a «absence évidente de services bilingues»

Loi sur les langues officielles désuète, institutions fédérales qui ne respectent pas ladite loi et gouvernement qui n’en pas assez pour la promotion des deux langues officielles: c’est le constat lapidaire dressé mardi par le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge.

Dans son rapport annuel, le commissaire ne mâche pas ses mots. Il demande d’ailleurs directement au premier ministre de veiller à ce que les Canadiens puissent exercer leurs droits fondamentaux.

C’est surtout vrai pour les francophones hors Québec qui doivent souvent insister pour être servis en français.

Selon M. Théberge, un dépoussiérage de la loi, et ce, au plus tard à la fin de 2021, est nécessaire. «Le fait de procéder à une réelle modernisation de la Loi sur les langues officielles permettra d'assurer le respect des droits linguistiques fondamentaux de la population canadienne maintenant et pour l'avenir», a-t-il fait savoir sans son communiqué.

«Nous avons besoin d'un engagement de la part du gouvernement fédéral, à la fois pour s'attaquer aux enjeux systémiques qui ont une incidence sur les droits linguistiques de la population canadienne, mais aussi pour mettre en place une Loi sur les langues officielles qui est pertinente pour la société actuelle», a-t-il précisé.

Raymond Théberge a rappelé que l’an dernier, il avait déjà formulé 18 recommandations à l'intention du fédéral.

Sécurité et langues

M. Théberge a illustré son propos en soutenant que les enquêtes de son bureau ont indiqué que certaines institutions ont du mal à offrir leurs services en français. «L’absence évidente de services bilingues peut mettre en jeu la sécurité du public», a-t-il expliqué.

Le commissaire a critiqué le fait que les questions de sécurité soient souvent mises dans la balance avec celles des langues. Il a donné l’exemple de la situation dans les aéroports et aux postes frontaliers, où il n’y a pas assez d’agents et de surintendants parlant français.

Il s’est dit aussi inquiet en raison de la gestion de la pandémie. «Malheureusement, le bilan préliminaire est loin d’être satisfaisant, car trop souvent, les informations importantes sur cette crise ont été publiées dans une seule langue officielle [l’anglais]», a-t-il noté.

Rappelons que la suspension de l’obligation d’un étiquetage français-anglais pour certains produits pendant la crise sanitaire actuelle avait été critiquée.

Le commissaire a reçu l’appui mardi de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada à ce sujet.

«Respecter la Loi en temps de crise, c’est assurer la sécurité du public. Le fait que certaines institutions fédérales ne comprennent pas ça, en temps de crise de la COVID-19, ça justifie en soi l’urgence de moderniser la Loi immédiatement », a souligné Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada

Hausse des plaintes

Pour l’année 2019-2020, le Commissariat a reçu 1361 plaintes recevables, soit une hausse de 25 % par rapport à 2018-2019. À noter que plus de la moitié des plaintes (692) viennent de l’Ontario.

De ce nombre, 731 portaient sur les communications avec le public et la prestation des services, 172 sur la langue de travail, 11 sur la participation équitable, 20 portaient sur la promotion du français et de l'anglais et 420 sur les exigences linguistiques des postes.

Par ailleurs, 123 plaintes recevables concernaient les élections fédérales de 2019, un nombre record de plaintes, a précisé le Commissariat.