Insulté, le maire Labeaume porte plainte à la police

Deux individus s’en sont pris virtuellement au maire de Québec au cours des dernières heures, l’insultant copieusement sur les médias sociaux et souhaitant qu’il succombe à la maladie.

• À lire aussi: La Ville de Québec met fin à ses placements publicitaires à CHOI Radio X

• À lire aussi: Publicités: CHOI Radio X perd d'autres joueurs

• À lire aussi: CHOI Radio X: QS demande le retrait des publicités gouvernementales

Régis Labeaume a porté plainte à la police, a appris le chef d’antenne Pierre Jobin. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a ouvert une enquête. La nouvelle a été confirmée à TVA Nouvelles par l’attaché de presse du maire Labeaume, François Moisan.

DERNIÈRE HEURE EXCLUSIF : 1/2

À la suite du retrait par la ville de Québec de son budget publicitaire à CHOI radio X Le maire Régis Labeaume a déposé hier en fin de journée une plainte pour menaces à la Police de Québec par 2 individus que nous n’identifierons pas. Suite 2/2... pic.twitter.com/BROzrHrr4K — Pierre Jobin (@PierreJobinTVA) September 29, 2020

Le maire se fait invectiver par l’un des individus qui le traite de «charrue» et espère «qu’il va crever le plus vite possible please» lui souhaitant un «cancer du scrotum gros tas de ...».

Depuis que la nouvelle concernant retrait de son budget publicitaire à CHOI Radio X considérant que «le comportement des propriétaires de cette station de radio constitue un danger pour la santé publique et le bien-être des citoyens de Québec» en lien avec les propos véhiculés à propos de la COVID-19, les commentaires ont aussi fusé sur la page Facebook du maire Labeaume. Certains applaudissant la décision de l'édilte, d’autres étant totalement en désaccord avec la décision de la Ville.

Plainte Labeaume Police suite :



Vous voyez un des commentaires. La police fera enquête au cours des prochaines heures. Pour l’instant nous ne savons pas si le maire bénéficie d’une protection rapprochée de la police. Le maire rencontre la presse à 13h30…à suivre. — Pierre Jobin (@PierreJobinTVA) September 29, 2020

Il n’a pas été possible de savoir si les individus ont été localisés par la police et si des accusations pourraient être portées contre eux.