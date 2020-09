Journée fériée proposée pour la réconciliation avec les peuples autochtones

Le gouvernement de Justin Trudeau a présenté un projet de loi mardi afin d'instaurer une Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones qui deviendrait un congé le 30 septembre pour les employés assujettis à la réglementation fédérale.

«Sous réserve que ce projet de loi reçoive la sanction royale, la nouvelle journée nationale permettra d’honorer les survivants des pensionnats, leur famille et leur communauté. Elle fera aussi en sorte que la commémoration publique des séquelles et de l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats demeure au cœur du processus de réconciliation», a fait savoir le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, par communiqué.

Cette initiative est issue d’une recommandation de la Commission de vérité et réconciliation.

«Aujourd'hui est une nouvelle étape dans notre parcours pour faire avancer la réconciliation, réparer les torts historiques et réfléchir à la manière dont nous pouvons construire un Canada plus inclusif. Une Journée nationale de la vérité et de la réconciliation garantira que notre histoire commune ne sera pas oubliée. Faire progresser la réconciliation avec les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis exige de tous les Canadiens qu'ils écoutent, apprennent et agissent», a ajouté Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones.