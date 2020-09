La Tuque en zone orange: entre inquiétude et résignation

Complètement épargnée, lors de la première vague, La Tuque vient de basculer en zone orange. Une situation accueillie par un haussement d'épaules par plusieurs.

Rencontrée par l’équipe de TVA Nouvelles, une passante a indiqué mardi ne même pas être au courant, elle qui «habite dans le bois». Pour un autre, plus grand-chose ne le dérange à 96 ans.

Selon d'autres citoyens, comme un travailleur de la construction, la perspective d'un nouveau confinement est source d'inquiétude. Certains ont également dit craindre l'affût prochain de chasseurs.

Éclosion à la résidence Les Bâtisseurs

À la Ville, on assure prendre les choses au sérieux. Le directeur général, Marco Lethiecq, a indiqué qu'une éclosion faisait rage dans une résidence de personnes âgées.

Celle-ci, la première de la deuxième vague dans la région, est survenue à la résidence Les Bâtisseurs. On y compte neuf résidents infectés. On a procédé à un dépistage systématique de l'ensemble des 107 résidents et de la quasi-totalité des 35 employés.

M. Lethiecq a fait valoir que la Santé publique suivait la situation de près et que tout semble sous contrôle. L'éclosion sert un peu d'avertissement dans une communauté qui avait vu la première vague l'épargner.

En tout, 12 personnes ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 en Haute-Mauricie au cours des derniers jours.

Si la Ville se dit prudente, pas question pour l'instant d'ériger des barrières aux limites de la Ville, comme on l'avait fait le printemps dernier, saison de chasse ou pas.