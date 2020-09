Le gouvernement Legault a justifié le choix de ses fermetures en zone rouge, mardi, en évoquant l’argument du «contact prolongé». Une réponse qui ne convainc guère les analystes de la «La Joute».

«Le gros problème auquel le gouvernement était confronté, c’est qu’il voulait faire un confinement “light”, il fallait donc couper la poire quelque part, affirme Emmanuelle Latraverse. Mais le contact prolongé, je ne comprends pas comment ça tient la route cet argument-là.»

Prenons le cas d’une personne dans une salle de cinéma avec son maïs soufflé et celui d’un cours de boxe en groupe. L’analyste se demande en quoi le premier est plus dangereux que le deuxième.

«On met fin aux activités sociales et pour sauver la santé mentale, on va garder les sports. Si tu me l’expliques comme ça, je comprends, dit-elle. Mais les contacts prolongés, je m’excuse...»

Marc-André Leclerc note qu’il était impossible pour le gouvernement d’offrir une réponse cohérente devant la gravité de la situation actuelle. Même les salles à manger des restaurants ne méritaient pas d’être fermées, indique-t-il.

«J’aurais voulu que [François Legault] nous dise que notre système de santé ne va pas bien, que c’est le résultat de plusieurs années à faire semblant de faire des campagnes électorales là-dessus, et qu’aujourd’hui, il faut faire des sacrifices», dit-il.

La politique, c’est faire des choix, ajoute-t-il, et le peuple aura l’occasion de récompenser ou non ces choix lors de la prochaine élection. Entre-temps, il faut se serrer les coudes parce que ce mauvais épisode est loin d’être terminé, prévoit-il.

«Je ne veux pas être plate avec les gens à la maison, mais le 28 octobre, ça ne sera pas fini. L’Halloween, c’est fini, et Noël, je pense qu’on peut mettre “X” dessus. C’est plate d’être rendu là, mais c’est comme ça présentement», tranche-t-il.

Caroline St-Hilaire s’inquiète de son côté du manque de transparence dans la démarche du gouvernement qui risque, selon elle, d’affecter le but de l’opération.

«Si tu n’as pas de cohérence ou de transparence, tu n’as pas d’adhésion», mentionne-t-elle.