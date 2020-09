Le retour de Sael

L’auteur-compositeur-interprète Raed Hammoud, de son nom d’artiste Sael, propose avec «Le pommier d’Ève» un premier album solo, et ce plusieurs années après s’être écarté de la musique.

L’artiste Raed Hammoud, que l’on connaît notamment comme réalisateur des deux documentaires «T’es où, Youssef ?» et «Les poussières de Daech», revient à ses premières amours cet automne avec un tout nouveau projet musical, un premier album solo qu’il développe depuis maintenant quelques années.

«Je suis venu à l’âge de 16 ans au Québec pour m’installer définitivement, mes parents voulaient que je reste avec eux au Niger, mais je suis venu vraiment avec l’idée que j’allais faire de la musique», explique d’emblée celui que l’on a découvert également comme chroniqueur à l’émission «Dans les médias».

Après avoir longuement travaillé un projet d’album avec son groupe rap de l’époque, du nom de CDN Crew, l’artiste se butera finalement à l’échec du projet en raison de conflits au sein de la formation. L’expérience l’éloignera du monde de la musique pendant quelques années.

«J’ai un album de 18 chansons avec un groupe qui n’est jamais sorti, et ça m’a vraiment démotivé, ça m’a beaucoup dégoûté de la musique et j’ai arrêté ensuite pendant cinq ans», se souvient le rappeur.

«Mais ça ne m’a jamais vraiment lâché, poursuit-il dans le même élan. J’en faisais un peu ici et là, je m’amusais beaucoup en fait, je ne faisais pas ça sérieusement en me disant qu’il fallait que je termine une chanson absolument. Et à un moment donné, j’ai fait deux ou trois chansons complètes et je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose. Surtout, Manu Militari, qui est vraiment mon meilleur ami et qui est aussi mon producteur, m’a dit qu’il sentait qu’il y avait quelque chose, que je devrais aller jusqu’au bout du processus.»

Musique et documentaire

En résulte un premier album de 15 titres d’un rap très urbain, qui mélange les sonorités et propose des ambiances parfois plus pop, parfois plus orientales, mais toujours très convaincantes.

«Amusons-nous, ça a été la seule directive, indique le musicien. On y allait un peu au “feeling”, et au final dans l’album, tu as un peu de guitare arabisante, un peu de “percu” africaine, un peu de clavier “oldschool”, j’ai mis tout ça dans cet album-là. Je ne me suis pas dit qu’il fallait que ça ressemble à quelque chose en particulier.»

La forme que prend un morceau de musique, parallèlement à celle d’un documentaire, ne permet pas d’exprimer une idée de la même manière et exige peut-être davantage de précision, selon l’artiste.

«Ce qui est fou avec la musique, c’est qu’en 2min15 ou en 2min30, je peux te faire un morceau comme «Meilleur à venir» où je te raconte toute l’histoire de mon immigration, mais c’est 16 “bars”, explique le rappeur. C’est comme un condensé, comme un choc. Et je trouve qu’il faut être beaucoup plus précis, et beaucoup plus direct en musique que dans un format documentaire. Mais ça n’empêche pas que l’un et l’autre sont super intéressants.»

L’album «Le pommier d’Ève» est disponible depuis le 18 septembre.