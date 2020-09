Les auditions de Star Académie sont maintenues

Les talents de la chanson pourront encore se faire valoir aux auditions de Star Académie dans les prochains jours, malgré le passage de certaines régions en zone rouge.

• À lire aussi: «Star Académie»: les auditions sont lancées!

• À lire aussi: Les profs de «Star Académie» sont prêts pour l’aventure

• À lire aussi: Patrice Michaud animera les galas de «Star Académie»

Après avoir évalué plusieurs candidats à Montréal le week-end dernier, les équipes de Québecor Contenu et de Productions Déferlantes ont annoncé, mardi après-midi, que les auditions prévues au Québec et au Nouveau-Brunswick sont maintenues, toujours dans le respect des normes sanitaires et des mesures gouvernementales. Des ajustements ont été apportés au processus afin de se conformer adéquatement aux directives publiques et d’assurer la sécurité de chacun.

En fin de semaine prochaine, les 3 et 4 octobre, c’est à Rimouski (avec une équipe réduite) et à Moncton (avec une équipe locale, et les juges qui évalueront les aspirants académiciens à distance) que les auditions auront lieu.

Ceci dit, il est toujours impératif de réserver sa plage de rendez-vous au staracademie.ca, question d’éviter les foules sur place. Un courriel de confirmation est envoyé à quiconque s’inscrit, pour détailler règlements et procédures. Ceux et celles qui ont déjà complété cette étape n’ont qu’à se rendre à la rencontre, comme planifiée.