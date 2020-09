L'Estrie craint de passer au rouge éventuellement

La santé publique de l'Estrie a appelé ses citoyens à la prudence et à éviter les rassemblements, mardi, et ce même si la région se trouve toujours au seuil d'alerte jaune.

«On a tous des efforts à faire...que l'on soit en orange ou en rouge, pour 28 jours, on limite nos activités», a affirmé le directeur de la Santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier

Depuis quelque temps, le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d'augmenter dans la région. Or, les autorités sanitaires craignent que cette hausse n'amène la région jusqu'au rouge, entrainant ainsi d'importantes mesures de confinement.

«D'ici Noël, si on est dans le rouge, ça va vouloir dire des rassemblements à une seule famille. Ça veut dire plus de famille, plus d'amis, plus d'enfants qui sont en dehors de la maison, comme c'est mon cas», a précisé le Dr Poirier.

À nouveau, Granby a été la ville qui a connu la plus grande hausse de cas de COVID-19, mardi, sur le territoire de la santé publique de l'Estrie. Sur les 23 nouveaux cas en Estrie, 11 ont été dénombrés à l'hôpital de Granby et sept a la résidence pour ainés Le Riverain, dans la même ville.

De quoi donner des munitions au maire qui a appris hier que le centre de dépistage promis dans sa ville n'ouvrirait pas ses portes avant la fin octobre, faute de personnel.

«Face à ce que je vois, je pense que les citoyens de Granby sont mieux de se préparer eux autres même, de s'isoler eux autres même parce qu'on est vraiment laissé à nous-mêmes», a déploré le maire Pascal Bonin.

Les élus de Granby espéraient l'ouverture de ce centre d'ici le 1er octobre.