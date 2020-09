À la lumière du débat présidentiel complètement chaotique de mardi soir, les analystes de «La Joute» ont exprimé leur grande inquiétude pour le peuple américain et l’avenir du pays.

Mathieu Bock-Côté craint une explosion de violence dans les rues américaines si Donald Trump refusait de reconnaître une défaite, alors que le peuple est déjà, psychologiquement, dans un état de «guerre civile».

«C’est un pays armé, il ne faut jamais l’oublier. C’est un pays où il y a des milices à gauche et à droite. [...] C’est un pays où les gens sont prêts à s’affronter dans la rue – et c’est déjà le cas à certains endroits – on l’a vu en Oregon et ailleurs, les gens s’affrontent déjà dans la rue», dit-il.

Le chroniqueur a été abasourdi d’entendre le président Trump répéter, durant le débat, qu’il ne concèderait pas l’élection. Il rappelle que la condition de base du jeu démocratique, c’est justement de reconnaître une défaite lorsqu’elle survient.

«Si on se dit qu’on va entrer dans une forme de résistance en mobilisant toute sa base, quelles que soient ses composantes, pour résister en cas de défaite, alors on bascule dans un univers qui n’appartient pas à l’imaginaire démocratique qui est le nôtre et qui est celui de toutes les sociétés occidentales», dit-il.

S’il espère que les États-Unis ne basculeront pas dans ce monde «chaotique», il demeure pessimiste.

«Hier soir, je regardais ça et je me disais que ça va mal finir.»

Si Trump s’accroche au pouvoir, il reviendra entre autres aux membres de son parti de faire respecter les principes élémentaires de la Constitution américaine.

«J’espère que les républicains, le soir de l’élection, en cas de défaite, agiront en conséquence, sinon on n’appellera plus ça les États-Unis, on va appeler ça les États-Perdus», dit Caroline St-Hilaire.

Il sera aussi intéressant de voir la réaction des autres pays, notamment le Canada, à ce que fera Donald Trump, note Amir Khadir.

«J’espère que le Canada et les pays européens auront le courage de ne pas le reconnaître, comme ce qui se passe dans certains pays de l’ex-URSS, qu’on dira que le processus démocratique n’a pas été respecté et qu’on ne reconnaîtra pas le président Trump», mentionne l’analyste.

Une situation absolument ahurissante, souligne Mathieu Bock-Côté, qui conclut avec un proverbe chinois tout à fait pertinent.

«Craignez de vivre dans des temps intéressants.»