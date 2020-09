Des gâteries pour chiens liées à un décès

Huit personnes ont été infectées par une éclosion de salmonellose après avoir été en contact avec des gâteries pour chiens, incluant une personne qui est décédée des suites de cette contamination.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a ouvert une enquête concernant ces cas détectés entre février et août 2020 en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon. Des oreilles de porc des marques Paws Up! et Western Family ont été ciblées comme étant la source probable de l’éclosion de salmonellose.

Le fournisseur de ces gâteries pour chiens, Masters Best Friend, a diffusé mardi un avis d’arrêt de vente de ces produits, commercialisés dans les magasins Canadian Tire et Save-On-Foods.

Sur les huit personnes contaminées, trois ont dû être hospitalisées et une est décédée. D’autres cas pourraient apparaître au cours des prochains jours, puisque la manifestation des symptômes peut prendre de quatre à sept semaines.

L’ASPC a rappelé, par communiqué, l’importance de se laver les mains et de nettoyer les surfaces qui ont été en contact avec ces produits. Elle ajoute également que les animaux peuvent contaminer les humains s’ils ont été infectés par la salmonellose.

L’enquête sur l’éclosion se poursuit alors que d’autres produits pourraient être porteurs de la bactérie.