EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5h41

PLANÉTAIRE

Cas: 33 673 556

Morts: 1 008 313

Rétablis: 23 416 973

ÉTATS-UNIS

Cas: 7 191 061

Morts: 205 998

Rétablis: 2 813 305

CANADA

Québec: 73 450 cas (5833 décès)

Ontario: 51 085 cas (2844 décès)

Alberta: 17 909 cas (266 décès)

Colombie-Britannique: 9013 cas (233 décès)

Manitoba: 1953 cas (20 décès)

Saskatchewan: 1899 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1087 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 273 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 273 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 15 cas

Total: 156 961 cas (9291 décès)

5h33 | Disney supprime 28 000 emplois

Disney a annoncé mardi la suppression de 28 000 emplois aux États-Unis dans ses activités liées aux parcs d'attractions, invoquant l'impact de la pandémie sur ses recettes et particulièrement la fermeture de Disneyland depuis plus de six mois.

AFP

5h14 | Pas de pénurie à prévoir

Malgré la deuxième vague de la COVID-19, il n’y a pas de pénurie à craindre pour les produits d’hygiène comme le papier de toilette et le papier essuie-tout, assurent les manufacturiers et détaillants.

Photo Diane Tremblay

5h09 | Les débordements dans les urgences font peur

Les débordements que connaissent les urgences de plusieurs régions du Québec font craindre le pire avec la deuxième vague de COVID-19 qui commence à déferler.

Photo d’archives, Simon Clark

5h07 | «Un désastre» -Michel Barrette

Se trouvant cette semaine à Rouyn-Noranda, où il doit présenter jusqu’à mercredi soir son spectacle « spécial COVID » intitulé Sans masque, Michel Barrette ne débordait pas d’enthousiasme lorsque Le Journal l’a eu au bout du fil.

Photo d'archives, Chantal Poirier

0h00 | Bars et restaurants : des promotions pour la «dernière soirée»

Plusieurs bars et restaurants montréalais font des promotions dans le but d’attirer des clients mercredi soir pour la «dernière soirée» avant la période de 28 jours de fermeture, qui commence jeudi pour les régions en zone rouge.