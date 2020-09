Le débat chaotique de mardi soir entre Donald Trump et Joe Biden est un rappel percutant de la fragilité d’une démocratie, et ni le Québec ni le Canada ne sont à l’abri d’une telle dégradation de leurs institutions, prévient Mario Dumont.

Incapables de présenter et de comparer leurs idées dans le respect, les deux candidats à la Maison-Blanche ont reflété le climat qui règne aux États-Unis, pourtant l’une des plus grandes démocraties au monde.

«De ce débat présidentiel aux gens dans la rue, dans un camp comme dans l’autre, qui sont sur le bord de se taper dessus, on voit que la démocratie est un acquis bien fragile», indique Mario Dumont.

Le but du débat, soit d’aider la population à comparer les choix politiques des deux candidats, n’a pas été atteint. Au contraire, il s’est transformé en un vaudeville qui n’a servi, peut-être, qu’à comparer la personnalité des débatteurs.

«C’est vrai que dans tous les débats, ça se choque un peu, mais ce qu’on a vu hier, c’est sans aucune commune mesure avec ce à quoi on est habitué aux États-Unis, au Canada ou même ailleurs dans le monde», note l’animateur.

Objectifs atteints?

Les candidats avaient eux aussi leur objectif dans ce débat. Pour Donald Trump, le but était de faire porter la discussion sur son rival Joe Biden et sa capacité à gouverner le pays.

«Donald Trump n’a pas réussi à faire en sorte que ce matin, dans les cafés et autour des tables à déjeuner, les gens parlent de Joe Biden», tranche Mario Dumont.

Au contraire, c’est du président lui-même et de son style corrosif dont il est question.

De son côté, Joe Biden a partiellement accompli son objectif d’éviter de paraître faible, selon l’animateur.

«On aurait pu penser que compte tenu de son âge et de ce qu’on disait sur lui, qu’il allait être plus faible, plus fatigué, plus le débat avançait. C’est le contraire qui est arrivé», souligne-t-il.

Même s’il concède que Joe Biden n’est pas «Super Man», il a tenu le coup devant les attaques répétées de son adversaire.

Reste maintenant à savoir comment se dérouleront les prochains débats, s’ils ont lieu, car plusieurs Américains se questionnent sur la pertinence de tenir les prochaines joutes si elles sont pour se transformer en pareil spectacle de désolation.