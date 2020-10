«Le cours des jours»: ce n’est qu’un au revoir pour Dumas

Le cabaret La Tulipe se faisait une joie d’ouvrir ses portes au public pour la première fois depuis le confinement, avec le concert «Le cours des jours», de Dumas, mercredi. La satisfaction aura toutefois été de courte durée, avec l’annonce, lundi dernier, de la fermeture temporaire des salles de spectacles, à l’orée de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

«Ce n’est pas particulièrement joyeux», a laissé tomber du bout des lèvres Savia Fleury, gestionnaire du bar de l’endroit, lorsque questionné à savoir si la tournure des événements était catastrophique pour la salle de la rue Papineau, qui admettait pour l’occasion 76 personnes, alors qu’elle en peut en abriter 800 lors de ses soirées les plus achalandées.

Les mesures sanitaires étaient scrupuleusement respectées à l’intérieur de l’établissement, avec flèches au sol, port du masque par employés et spectateurs lors des déplacements entre les tables et bouteilles de désinfectant à mains stratégiquement réparties ici et là.

«On était censés ouvrir tout le mois de novembre, on avait une dizaine de spectacles, et ce sera finalement notre seul chiffre. On a commandé de l’alcool pour ce soir, de la bière...», a énuméré Savia Fleury, attrapé au vol entre deux clients.

Incontournable

Déception, mais aussi résignation teintaient l’ambiance quelques minutes avant que Dumas ne monte sur scène.

Sa prestation était drôlement attendue et publicisée par les fidèles du chanteur depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Dumas, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes favoris de sa génération, qui reprenait en entier le contenu de son deuxième album en carrière (comprenant les «J’erre», «Je ne sais pas», «Vol en éclats», «Linoléum» et «Le cours des jours» qui l’ont consacré), paru il y a 17 ans (2003), avec les mêmes musiciens qu’à l’époque (premières retrouvailles en 15 ans), une sortie de l’album en vinyle ayant même récemment (le 28 août, lors de la Journée des disquaires) complémenté ce concert-concept: le rendez-vous prenait des allures d’incontournable pour bien des «fans». Près d’une quinzaine de représentations montréalaises affichaient d’ailleurs complet avant que le gouvernement ne vienne freiner l’élan de la bête de scène qu’est Dumas.

Grands amateurs de spectacle, de musique comme d’humour, Marianne Pelletier et Guillaume Couturier, de Montréal, avaient prévu sept sorties du genre en mars, lorsque le confinement a été décrété. Ils renouaient avec les arts vivants pour la première fois mercredi. Ils se disent à la fois zen et déçus devant les décisions gouvernementales.

«C’est dur, mais on comprend. On encourage les artistes comme on peut, c’est dur pour eux aussi», a précisé le jeune homme. «On va savourer notre soirée», a renchéri sa copine.

L’humoriste et comédien Jonathan Roberge était également au tour de chant avec son amoureuse, Léa Londero. Celui qui a vu des tournages interrompus et le lancement de son premier «one man show» reporté à cause de la pandémie choisit de prendre la fatalité avec philosophie.

«C’est tellement la chose à faire en ce moment, a-t-il lancé. Il y a pire que notre "job". Ça m’a dérangé sur le coup, mais avec du recul, j’ai plein d’amis qui travaillent dans les hôpitaux, et ce sont eux, qui sont au front. Je ne suis pas tant fâché contre le gouvernement, mais plus contre les sans-desseins qui n’ont pas pris les avertissements au sérieux. C’est comme si le tannant de la classe avait fait le cave, et que tout le groupe n’avait pas sa sortie scolaire.»

Énergie

Au-delà de la pandémie, Dumas n’a encore une fois pas déçu mercredi, et la frénésie du parterre était à la hauteur de son énergie. Il n’a pas bavardé entre les morceaux, se contentant d’aligner ses vieux tubes avec aplomb pendant plus d’une heure, supporté par des éclairages tonitruants.

L’enthousiasme qui secouait le La Tulipe à l’apparition d’un extrait de Claude Rajotte vantant «Le cours des jours» à sa sortie sur les ondes de MusiquePlus, puis de dessins évoquant la pochette du «Cours des jours», la longue et planante introduction de «Helium», qui ouvrait l’enchaînement, la décharge rock de «Vénus», les murmures des gens aux onomatopées du début de «J’erre»: tout y était pour rendre les mélomanes nostalgiques à l’aube des 28 jours culturellement tranquilles qui s’amorcent.

Dumas présentera le concert «Le cours des jours» à Sherbrooke le 8 octobre et, pour l’instant, les dates prévues en novembre (du 5 au 7), à La Tulipe, à Montréal, sont maintenues. Celles d’octobre seront reportées. Pour plus de détails : dumasmusique.ca.