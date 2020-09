L’IRIS demande la suspension des versements au Fonds des générations pour la relance économique

Le gouvernement du Québec devrait «réduire ou cesser» ses versements au Fonds des générations et se servir de cet argent pour relancer l’économie mise à mal par la pandémie de COVID-19, croit l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

• À lire aussi: Chefferie du PQ: des centaines de millions de dollars pour la transition écologique

Dans une note publiée jeudi, l’IRIS livre différents scénarios d’évolution du ratio dette-PIB, de 2019-2020 à 2030-2031, advenant la suspension de 50 % à 100 % des versements au Fonds des générations.

«En limitant de 50 % à 100 % nos versements au Fonds des générations, le Québec disposerait d’entre 1,2 milliard $ et 2,8 milliards $ de plus chaque année pour la relance économique», écrit Philippe Hurteau, chercheur de l’IRIS.

«Même sans versement au Fonds des générations, le poids de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) demeurerait sous contrôle. Suivant la tendance actuelle, il diminuerait même plus rapidement qu’après la crise de 2008», ajoute-t-il.

L’IRIS indique que le ratio dette/PIB varierait entre 42,6 % et 49,4 % en 2030-2031, selon ces scénarios.

Pour Philippe Hurteau, «même le ministre des Finances», Éric Girard, est «d’accord» qu’«il y a un consensus pour revoir la Loi sur la réduction de la dette», qui veut que la dette n’excède pas 45 % du PIB au 31 mars 2026.

Austérité

Le chercheur dit que «sans cela, le Québec sera à nouveau confiné à l’austérité».

Malgré la deuxième vague de la maladie à coronavirus, l’heure est à la relance.

«En ce moment, la priorité, c’est la relance. Il n’y a pas matière à s’inquiéter d’équilibrer le budget à très court terme. Le Québec était en bonne posture financière avant la crise et l’est toujours aujourd’hui, malgré le déficit imprévu», indique Philippe Hurteau.

«Même pour ce qui est du service de la dette, les prévisions sont encourageantes. On a intérêt à accroître les dépenses pour sortir de la crise parce que tout va bien pour les finances du gouvernement. Qui plus est, dépenser plus contribuerait également à améliorer ce portrait», a-t-il ajouté.

Suspension de 50 % des versements au Fonds des générations

Ratio dette/PIB (%): Scénario faible | Scénario moyen | Scénario fort

2019-2020: 43,4 | 43,4 | 43,4

2020-2021: 50,4 | 50,4 | 50,4

2021-2022: 49,8 | 49,8 | 49,8

2022-2023: 50,3 | 49,9 | 49,7

2023-2024: 50,4 | 49,7 | 49,1

2024-2025: 49,6 | 48,6 | 47,8

2025-2026: 49,0 | 47,8 | 46,8

2026-2027: 48,5 | 47,1 | 45,9

2027-2028: 48,0 | 46,4 | 45,0

2028-2029: 47,5 | 45,8 | 44,2

2029-2030: 47,0 | 45,2 | 43,4

2030-2031: 46,5 | 44,7 | 42,6

Suspension de 100 % des versements au Fonds des générations

Ratio dette/PIB (%): Scénario faible | Scénario moyen | Scénario fort

2019-2020: 43,4 | 43,4 | 43,4

2020-2021: 50,4 | 50,4 | 50,4

2021-2022: 49,9 | 49,9 | 49,9

2022-2023: 50,7 | 50,3 | 50,1

2023-2024: 51,0 | 50,4 | 49,8

2024-2025: 50,6 | 49,6 | 48,8

2025-2026: 50,4 | 49,2 | 48,2

2026-2027: 50,1 | 48,8 | 47,6

2027-2028: 49,9 | 48,5 | 47,1

2028-2029: 49,7 | 48,3 | 46,6

2029-2030: 49,5 | 48,1 | 46,2

2030-2031: 49,4 | 48,0 | 45,8

Source: IRIS