La fermeture des bibliothèques en zone rouge pour au moins 28 jours continue de faire réagir au Québec puisque ces lieux publics n’ont pourtant pas enregistré d’éclosion de COVID-19 au cours des dernières semaines.

Selon la spécialiste en santé et pharmacienne Diane Lamarre, la fermeture des bibliothèques est certainement celle qui est la plus dure à expliquer dans le cadre de ce reconfinement partiel annoncé par le gouvernement Legault lundi.

«On peut dire que c’est en raison de l’enjeu de la socialisation... Peut-être qu’après un spectacle les gens sont portés à aller prendre un verre de vin, mais après être allés à la bibliothèque, prendre une bière? Je ne connais pas beaucoup de gens qui font cela», juge celle qui est également professeure à l’Université de Montréal.

Mercredi matin, le gouvernement a toutefois autorisé les prêts de documents sans contact.

«Les gens vont pouvoir appeler, communiquer avec la bibliothèque pour réserver des livres, et se présenter pour aller les chercher», spécifie Diane Lamarre.

Les utilisateurs ne pourront toutefois pas fouiller dans les rayons, y passer un peu de temps, utiliser les ordinateurs, naviguer sur internet, ou encore utiliser les jouets disponibles aux enfants sur place.

Les ateliers de lecture et plusieurs autres activités pour les jeunes ne pourront pas se faire pendant 28 jours.

Le gouvernement semble donc vouloir diminuer la durée de contacts sociaux dans les bibliothèques, toutefois, ces contacts existent également dans les centres commerciaux, souligne la spécialiste.

«Les contacts ne sont pas si fréquents que cela par rapport au magasinage. On aimerait que le gouvernement nous donne un peu plus de précision sur le choix de ses critères. La lecture, ça reste un passe-temps incroyable, une façon de s’évader du quotidien », insiste-t-elle.

«On ne veut pas toujours regarder la télévision, les médias sociaux. On peut encore aller prendre une marche, mais en évitant les contacts», conclut la spécialiste.

Ce qui est fermé jusqu’au 28 octobre :

-Les bars, brasseries, tavernes sont fermés.

-Les casinos sont fermés.

-Les salles à manger des restaurants sont fermées (seuls la livraison et les commandes pour emporter sont permises).

-Les salles de spectacle, les salles de cinéma, les théâtres, les bibliothèques, les musées et les salles de réception sont fermés.

Ce qui reste ouvert :

-Les boutiques qui ont pignon sur rue et les centres commerciaux demeurent ouverts.

-Les salles d’entraînement sont ouvertes.

- Les hôtels sont ouverts.

-Les services de soins personnels et esthétiques comme les salons de coiffure et les salons de manucure demeurent ouverts.

-Les services de santé en cabinet privé peuvent continuer d’opérer seulement pour les services nécessitant une présence en personne, comme l’extraction d’une dent cariée ou un traitement de physiothérapie.

-Tous les organismes communautaires demeurent ouverts.

