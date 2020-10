Tristesse et incompréhension lors de la dernière au Théâtre du Rideau vert

Près de 140 spectateurs se sont donné rendez-vous au Théâtre du Rideau vert, mercredi soir, pour assister à la seconde et dernière représentation d’«Adieu Monsieur Haffman», avant la fermeture d’au moins 28 jours imposée par le gouvernement. Plusieurs avaient le cœur gros et ne comprenaient pas cette décision de fermer les théâtres et les salles de spectacles.

Abonnée à ce théâtre depuis plus de 30 ans, Carole M. hésitait entre deux émotions. «Je suis venu pour la beauté du théâtre, mais je suis en même temps déçue de voir que ça va fermer. Ça me fait de la peine.»

Johanne Viola et Normand Doré, eux, pointaient l'inconsistance des mesures de confinement. «Ce qui est incompréhensible cette fois-ci, c’est qu’on ferme les théâtres, mais que les centres sportifs, où les gens suent et échangent des machines sans désinfecter, restent ouverts.»

Même constat pour Sébastien Ventura qui dit comprendre, mais pas forcément approuver cette décision. «J’ai récemment fréquenté plusieurs théâtres et salles de concert classique, ils font un travail formidable pour protéger les spectateurs. Au lieu de fermer, le gouvernement aurait pu décider que les spectateurs gardent le masque pendant toute la durée de la représentation, par exemple.»

Sur le trottoir devant le théâtre, Violaine Paradis et Émilie Josset, respectivement la sœur et la femme du comédien Renaud Paradis, étaient fébriles. «Ce sont des mois de travail pour préparer ce spectacle qu’ils vont devoir mettre sur pause, a expliqué celle qui a rencontré son conjoint, il y a onze ans, sur la scène de ce théâtre. Je pense que, ce soir, les comédiens vont surtout essayer de profiter du moment.»

Des règles strictes

L’entrée dans le Théâtre du Rideau vert était strictement contrôlée par le personnel. En fonction du siège réservé, les spectateurs devaient passer par une des quatre entrées indiquées, pour éviter les attroupements. Pour les toilettes, on devait aussi suivre un protocole particulier, et un préposé les désinfectaient après chaque utilisation.

Malgré ces contraintes, le plaisir d’aller voir un spectacle de théâtre est demeuré le même. Lorsque les lumières s’éteignent dans la salle, qu’on peut enlever son masque et que les comédiens entrent en scène, la magie opère. Pour preuve, des applaudissements nourris ont retenti à la fin de la représentation.

Du théâtre réconfortant

«Adieu Monsieur Haffman» raconte l’histoire d’un bijoutier juif qui propose à son employé, Pierre, de prendre en main sa boutique durant l’occupation allemande, pendant qu’il reste caché dans la cave. Mais son employé va accepter à une condition...

Ariel Ifergan campe le rôle du bijoutier avec une droiture et une empathie étonnante. Pierre est subtilement interprété par Renaud Paradis, qui arrive à composer un personnage en proie à des tourments intérieurs et à des remises en question profondes sur ses valeurs avec une sobriété efficace. Mention spéciale à Linda Sorgini qui apporte une fraîcheur cynique à l’ensemble.

Les représentations de «Adieu Monsieur Haffman» reprendront au théâtre du Rideau vert dès l’annonce de la réouverture des salles de spectacles par la santé publique.