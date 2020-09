Une application pour faciliter l’accès aux stationnements du centre-ville de Montréal

Afin d’améliorer l’accès au centre-ville et ses commerces, la Ville de Montréal a lancé mercredi une application mobile qui va faciliter la recherche d’un stationnement pour les automobilistes.

L’application nommée « P$ Montréal Centre-Ville », qui a pour but de faire profiter davantage de l’offre de stationnement déjà disponible plutôt que d’en ajouter, va permettre de géolocaliser sur une carte plusieurs stationnements privés du centre-ville et offrir ainsi aux automobilistes de s’y diriger plus facilement.

Certains stationnements privés vont être offerts au même tarif qu’un parcomètre, soit ceux de la Place Montréal Trust, de la tour KPMG et du 1250 René-Lévesque Ouest.

« Améliorer l’expérience des visiteurs au centre-ville qui choisissent de s’y rendre en voiture passe notamment par un accès plus facile à tous les stationnements offerts, a fait part la mairesse de Montréal, Valérie Plante. J’invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter de cette nouvelle application pour encourager les commerçants du centre-ville et leur démontrer leur soutien en cette difficile période. »

Au cours des prochaines semaines, d’autres stationnements privés pourraient se joindre au projet lancé par l’Agence de mobilité durable afin d’offrir un tarif similaire aux parcomètres. Actuellement, 500 places sont offertes à ce prix.