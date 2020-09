Une ligne info-santé exclusive aux employés municipaux de Saguenay

La Ville de Saguenay implantera une ligne d'assistance médicale exclusivement réservée à ses employés municipaux, selon ce qu'a appris TVA Nouvelles.

À compter du 5 octobre, des infirmières d'INTERMED Groupe Santé seront disponibles au bout du fil 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des employés de la Ville sur la COVID-19 et la grippe saisonnière.

Alors que s’amorce une deuxième vague de contagion au Québec et à l’approche de la saison des grippes, Saguenay espère que ce service va leur permettre de gérer leur personnel de façon plus efficace au cours des prochains mois.

«Ça peut créer des situations ou les gens ont des questions par rapport aux symptômes. Quels symptômes sont de la grippe? Quels symptômes sont de la COVID?» a expliqué Dominic Arsenau, porte-parole de la Ville.

«Il y’a déjà une infirmière qui est à l’emploi permanent de la ville de Saguenay, mais elle ne peut pas seule répondre à 1500 questions si tout le monde appelle en même temps», a-t-il ajouté.

Le service payé au coût de 28 000 $ vise à éviter des interruptions de service et obtenir des réponses plus rapidement, selon M. Arsenau.

La ligne d’aide devrait entrer en fonction dès le 5 octobre prochain. 1500 employés municipaux pourront l'utiliser.

Si nécessaire, Saguenay pourrait prolonger le contrat entre les deux parties après l'hiver 2021.

«Gaspillage de fonds»

Bien qu’il reconnaît que de veiller à la santé des employés municipaux est une bonne chose, le médecin et chef du parti d’opposition Alliance Saguenay trouve que cette dépense est injustifiée. «Il y a déjà une ligne qui existe depuis des années qui s’appelle Info-Santé, a déploré Dominic Gagnon. Il y a déjà des ressources en place. Tant qu’à moi, c’est du gaspillage de fonds.»

Les villes de Roberval et d’Alma n’offrent pas ce type de service à leurs employés, selon les vérifications de TVA Nouvelles. La ville de Québec non plus, selon le président du syndicat des fonctionnaires municipaux, Réal Pleau.

La commission scolaire des Rives-du-Saguenay recommande à ses employés d’utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 qui est disponible sur le site web de la santé publique, ou encore d’appeler le 1-877-644‐4545.