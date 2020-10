Chrissy Teigen a perdu son bébé

Chrissy Teigen et John Legend ont perdu l'enfant qu'ils attendaient. La top-modèle avait été hospitalisée pour d'importants saignements durant le week-end. Alors qu'elle pensait, ainsi que les médecins, que son enfant à naître était en bonne santé, la situation a pris un tournant dramatique.

La mannequin a partagé la triste nouvelle sur Instagram, dévoilant une photo d'elle en pleurs sur son lit d'hôpital. «Nous sommes en état de choc, et souffrons de cette sorte de douleur dont on entend habituellement parler, que l'on n'a jamais ressenti. Nous n'avons pas pu stopper les saignements et donner au bébé les fluides dont il avait besoin, malgré les transfusions. Ce n'était pas suffisant», a-t-elle écrit en légende.

En outre, elle a précisé qu'elle et son mari ne choisissaient pas les prénoms de leurs enfants avant la sortie de l'hôpital, et ils ont choisi de prénommé leur bébé décédé Jack. «Jack a tant fait pour faire partie de notre famille, et il en fera partie pour toujours. À notre Jack, je suis désolée que les premiers moments de ta vie aient été si compliqués, que nous n'ayons pu te donner le foyer dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons toujours», a-t-elle écrit.

Chrissy Teigen a également remercié ses fans pour leur «énergie positive», et a fait part de sa «reconnaissance» pour «la vie que nous avons, nos merveilleux bébés, Luna et Miles, et toutes les choses magnifiques que nous avons vécues. Mais tous les jours ne peuvent pas être rayonnants. En ce jour le plus sombre, nous sommes en deuil, nous pleurons, mais nous serons là les uns pour les autres et survivront»