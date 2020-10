Difficile de convaincre les adolescents de l’importance de respecter les règles sanitaires, et pour y arriver, il faut privilégier une approche bien particulière.

En entrevue avec Mario Dumont jeudi, la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers a expliqué que la pandémie est perçue de façon abstraite et lointaine par les jeunes, et que ce n’est pas en leur parlant des lois et des règles qu’on peut les convaincre.

«Ce qui peut-être gagnant serait de les sensibiliser avec ce qu’ils connaissent. À l’adolescence, il y a un phénomène cognitif qui s’appelle l’’’égocentrisme intellectuel’’, qui fait partie du développement normal. Les jeunes sont donc beaucoup centrés sur leurs propres expériences, leur propre vécu, leurs propres émotions. Ils vivent près de leur réalité.»

Selon la spécialiste, la sensibilisation auprès des jeunes serait plus efficace si on leur parlait d’un parent qui est à risque, de grands-parents en CHSLD, à titre d’exemple. Leur faire comprendre les conséquences de la pandémie sur leur vie personnelle.

«C’est ce qui fonctionne le mieux chez les jeunes, et c’est ce qui est à prioriser pour augmenter leur empathie et leur contribution citoyenne», assure Mme Deslauriers.

«On chiale beaucoup contre nos jeunes, mais on le sait qu’il y a des jeunes qui sont sensibilisés par rapport à l’environnement, à l’Autre, à la différence, à l’unicité. Faisons-leur confiance aussi», insiste la psychoéducatrice.

Elle fait la comparaison avec le phénomène de l’intimidation auquel la jeunesse québécoise a été particulièrement sensibilisée au cours des dernières années.

«Quand on parle d’intimidation aux jeunes, et qu’on leur dit qu’à partir de 12 ans, ils peuvent avoir un dossier judiciaire, pour eux, c’est abstrait, c’est lointain! Mais quand on leur parle des conséquences que ça peut avoir directement dans leur vie, sur une personne qu’ils connaissent, qui a vécu une telle situation, ça modifie [leur perception]. »

« Continuons d’en parler sans être alarmistes et sans leur tomber sur la tomate, parce qu’à force d’agir comme cela, ils n’auront plus le goût d’écouter et ils ne feront qu’à leur tête», conclut Stéphanie Deslauriers.