COVID-19: l’application du fédéral disponible au Manitoba

Les résidents du Manitoba pourront dorénavant avoir accès à l’application Alerte COVID, qui permet à ses utilisateurs de savoir s’ils ont été en contact avec quelqu’un de positif.

«Déjà téléchargée par plus de 3 millions de Canadiens, cette application est un outil de plus que nous pouvons utiliser pour nous protéger et protéger nos proches», a indiqué jeudi la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu.

Avec l’annonce de jeudi, ce sont maintenant les résidents du Manitoba, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador qui peuvent maintenant obtenir les clés uniques de leurs autorités sanitaires.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé cette semaine son intention de rejoindre les autres provinces.