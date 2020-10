Des milliers d’animaux domestiques trouvés morts dans un entrepôt

Des milliers de chats, de chiens et autres animaux domestiques ont été trouvés morts l’intérieur de boîtes dans un entrepôt en Chine.

Selon CBS News, les animaux auraient été privés de nourriture et d’eau pendant près d’une semaine.

Sister Hua, fondatrice d’un groupe de sauvetage d’animaux Utopia, a décrit la scène comme étant un «véritable enfer».

«Il y avait des pleins de boîtes de livraison qui contenaient des milliers d’animaux qui étaient déjà morts. L’odeur était insoutenable», raconte-t-elle en entrevue.

En tout, quelque 5000 chats, chiens, cochon d’Inde et lapins ont été trouvés morts dans l’entrepôt de Dongxing Logistics, selon CBS News. Il est estimé qu’à peine 200 lapins, ainsi que 50 chats et chiens ont survécu grâce à l’aide de Sister Hua et d’une vingtaine de bénévoles.

Selon Hua, la tragédie serait due à un manque de communication au sein de la chaîne d’approvisionnement d’animaux vivants chinoise.

«Évidemment, les acheteurs et les vendeurs doivent prendre leur part de responsabilité», a martelé Sister Hua, pseudonyme utilisé par la fondatrice de l’organisme d’aide pour les animaux.

À son avis, les bêtes ont sans doute été achetées pour être des animaux de compagnies. Toutefois, des lois chinoises interdisent la livraison d’animaux par transports.

L’entreprise de livraison pourrait ainsi avoir refusé d’aller de l’avant avec la livraison pour éviter de contrevenir à la loi. Les animaux ont donc été coincés à l’entrepôt, ce qui ultimement a mené à leur mort, indique Sister Hua.

Les animaux qui ont pu être sauvés ont soit été adoptés ou amenés chez des vétérinaires pour obtenir des soins.

L’organisme incite les gens à adopter des animaux dans des refuges plutôt que de les acheter pour éviter que de tels événements ne se reproduisent.