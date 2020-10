Gel des taxes foncières à Montréal en 2021

La Ville de Montréal annonce, jeudi, qu’elle gèle les taxes foncières de tous les résidents et les commerçants de la métropole pour l’année 2021.

La mairesse, Valérie Plante, a expliqué qu’il fallait donner un répit aux contribuables en cette période difficile.

«On doit faire preuve de beaucoup de résilience et de discipline. La fermeture de plusieurs secteurs a un impact majeur sur notre économie. On va devoir redoubler d'ardeur pour boucler le budget 2021. Ce gel de taxe signifie un effort de 56M$ pour la Ville de Montréal. Ce gel démontre le sérieux qu'on accorde à la situation actuelle», a indiqué Valérie Plante.

En avril dernier, l’administration Plante avait annoncé un plan de redressement pour pallier les dépenses de la Ville liées à la pandémie.

«On a réussi à faire des économies de 123 millions de dollars et selon les prévisions, on aura entre 109 et 129 millions en déficit, soit deux pour cent du budget de la ville», a affirmé la mairesse.

Cette dernière croit que ce nombre serait deux fois plus élevé sans cette initiative de la Ville.

«On aurait plutôt parlé de 233 à 253 millions, soit le double de déficit, si on n’avait pas mis en place un plan de redressement», a-t-elle poursuivi.

Ce déficit s’explique «par des pertes de revenus et des dépenses générées par la COVID», a ajouté Valérie Plante.

L’an dernier, les taxes résidentielles étaient d’environ 2,1% tandis que les taxes commerciales étaient d’environ 1,5%.

Les résultats financiers complets de l'année 2020 seront rendus publics au printemps 2021.