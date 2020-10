«Ils se passent les vapoteuses. C’est cave!»

Ils sont jeunes, beaux, se sentent souvent invincibles et peu concernés par la COVID. Ils aiment voir leurs amis et tiennent à leur vie sociale. Difficile donc de faire respecter les mesures sanitaires aux adolescents.

• À lire aussi: Comment convaincre les jeunes des dangers du coronavirus?

• À lire aussi: Dur de respecter les consignes près des écoles

• À lire aussi: Masque à l’école: le gouvernement ne veut pas déplaire, dit Bérubé

TVA Nouvelles est allée à la rencontre d’élèves d’une école secondaire à Saint-Bruno-de-Montarville, en zone rouge. Le masque y est bien sûr obligatoire en classe et sur le terrain de l’école. Que pensent-ils notamment des bulles-classes et autres consignes.

«On est tout le temps avec nos amis en dehors des classes, les bulles servent pas mal à rien. Tout le monde est avec des amis qui ne sont pas dans leur bulle», lâche un adolescent.

Il reconnait que ça comporte un risque de transmettre le coronavirus. «C’est dangereux pour la propagation, mais on a notre vie sociale à vivre», ajoute-t-il.

Personne ne respecte ça

«À l’extérieur de la zone de l’école, les jeunes enlèvent leur masque et ils se passent les vapoteuses. Je trouve ça cave. Personne ne respecte ça (les consignes)», s’indigne une adolescente.

«Des fois, on ne respecte pas les règles, mais on fait le plus que l’on peut», précise pour sa part une autre étudiante.

Une jeune femme trouve dommage que les jeunes s’embarrassent peu des règles de distanciation. Que faudrait-il faire?

«Il faut être à 2 mètres. Les jeunes s’en foutent un peu. (Donner) des amendes, j’imagine, car la fin de semaine, les élèves se voient entre eux»,

Ils ne craignent donc par le coronavirus qui a fait jusqu’à maintenant 5850 morts et infecté 75 221 Québécois.

«On est jeune, on n’a pas de problème de santé», appuie une autre élève au micro de TVANouvelles.

Devant la difficile application des mesures gouvernementales et de la santé publique, des policiers se rendront aux abords des écoles secondaires afin de sensibiliser les jeunes aux règles sanitaires en vigueur.