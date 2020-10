La conférence de presse de jeudi a été marquée par une avalanche de cas de figure exposés au gouvernement et à la santé publique afin de tenter de clarifier ce qui est permis et ce qui ne l’est pas maintenant que la majorité des Québécois ont basculé en zone rouge.

C’est qu’à la lecture du décret du gouvernement, «même les avocats en perdent leur latin», lance Thomas Mulcair.

«Il doit y avoir une manière plus simple d’expliquer ça aux gens, dit-il. Faites des pictogrammes, faites des choses simples, parlez dans un langage que les gens sont capables de comprendre.»

Si elle reconnaît que le gouvernement est devant un défi de communication, Emmanuelle Latraverse estime que le message est pourtant très simple : «vivez dans votre bulle».

«Si on veut jouer à génies en herbe, on ne va pas y arriver. [...] On peut en inventer ad vitam aeternam des cas de figure et le gouvernement ne va pas s’en sortir», dit-elle.

Surtout, le gouvernement, et plus particulièrement le Dr Horacio Arruda, doit ramener une discipline dans son message.

«En jouant le jeu des cas de figure, c’est vrai que ça finit par mêler tout le monde et ça, ça contribue à l’agacement collectif, ça contribue à brouiller les cartes et je ne pense pas que ça serve les objectifs de la santé publique ni du gouvernement», affirme l’analyste.

Les règles de base sont connues de tous, rappelle Stéphane Bédard, mais le gouvernement doit rédiger des décrets cohérents afin d’être en mesure de sortir le bâton, et ce, même si certaines mesures ne sont tout simplement pas applicables pour les forces de l’ordre.

Il donne l’exemple d’une personne résidant en zone rouge qui se rendrait dans un restaurant en zone orange.

«On voit qu’il y a des choses de l’ordre du je le mets dans le décret même si en fin de compte, je sais que je ne suis pas capable de le faire», image-t-il.