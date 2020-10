30 000 nouveaux clients branchés par Vidéotron

Des investissements de 25 millions $ réalisés ces trois dernières années par Vidéotron ont permis de brancher plus de 30 000 nouveaux foyers et entreprises des régions du Québec à internet haute vitesse.

C’est ce qu’a fait savoir l’entreprise, vendredi, en soulignant que les nouveaux clients sont situés en majorité dans les régions de Lanaudière, des Basses-Laurentides, de l’Outaouais, de l’Estrie, de la Montérégie et dans Charlevoix.

Ces investissements, ainsi que d’autres, à venir, permettent maintenant à Vidéotron de rejoindre 90 % des Québécois grâce à son réseau hybride fibre optique-câble coaxial.

«Vidéotron tient à appuyer les communautés locales en devenant le complice de la vie connectée de tous les Québécois», a dit vendredi Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, par communiqué.

«Les derniers mois nous l’ont bien démontré, l’accès à un réseau internet fiable et rapide est une nécessité tant pour demeurer connectés avec nos proches que pour assurer le développement économique de nos régions, a poursuivi M. Pruneau. Nous sommes déterminés à connecter le plus de foyers et d’entreprises possible au Québec.»

Cette semaine, Vidéotron a déposé une poursuite en dommages et intérêts de 12,7 millions $ contre son concurrent Bell, dénonçant les «manœuvres obstructionnistes» de cette dernière. L’entreprise s’est aussi tournée vers le Bureau de la concurrence du Canada parce qu’elle affirme que Bell ralentit ou bloque l’accès à ses poteaux.