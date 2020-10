Asbestos: les nouveaux noms retenus dévoilés

La Ville d’Asbestos, en Estrie, présente vendredi une nouvelle liste de noms que les citoyens auront à choisir pour changer d’appellation à la municipalité.

L’Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix, Trois-Lacs et Val-des-Sources sont les six toponymes retenus.

Les quatre noms déjà soumis à l’approbation citoyenne n’ont pas été validés le 18 septembre, poussant le conseil municipal de cette ville de près de 7000 habitants à mettre le processus de changement de nom sur pause.

Parmi les quatre noms suggérés alors, Apalone et Jeffrey ont été passés tout simplement à la trappe.

La ville d'Asbestos présente une nouvelle liste de noms à ses citoyens pour changer l'appellation de la municipalité.

«On a conservé certains noms de la liste initiale, on en a modifié d’autres et on en a ajouté de nouveaux, donc je suis confiant que tout le monde y trouvera son compte», a indiqué par communiqué le maire Hugues Grimard, vendredi.

En raison des restrictions induites par la COVID-19, le choix du nom se fera par un «vote à l’auto» qui se déroulera dans le stationnement de l’aréna Cannie-Dion du 14 au 18 octobre, entre 10 h et 20 h.

Un vote en présentiel est toujours possible à l’hôtel de ville pour les citoyens non véhiculés, les 15 et 17 octobre seulement.

Le dévoilement du nom retenu est prévu le 19 octobre lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville qui veut se départir de la connotation négative que charrie le toponyme «Asbestos», amiante en anglais.