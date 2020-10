Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

La Capitale-Nationale a atteint un nouveau sommet vendredi avec plus de 183 cas en 24 heures; quatre décès. En Chaudière-Appalaches également, on a un record: 73 personnes de plus ont été infectées, au cours des 24 dernières heures; aucun nouveau décès

En Gaspésie, l'éclosion au CHSLD de Maria a fait une cinquième victime alors qu’une vingtaine de résidents sont infectés. À la résidence privée pour aînés Lady Maria, 31 résidents sont atteints du virus.

En Mauricie, le restaurant Le Shaker se retrouve dans l'obligation de fermer ses portes pour une durée indéterminée après une éclosion. Sept personnes se sont retrouvées contaminées et des employés ressentent des symptômes.