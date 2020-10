COVID-19: deuxième plus importante augmentation au Québec depuis le début

Le Québec a enregistré vendredi une augmentation spectaculaire de 1052 nouveaux cas de COVID-19, soit le bilan le plus important après le record de 1110 cas établi le 1er mai dernier. Avec notamment l’Ontario, qui a recensé 732 infections supplémentaires, le Canada a vu son bilan augmenter de 1841 cas.

La Belle Province poursuit de plus belle dans la deuxième vague d’infections, les nouveaux cas portant le total à 76 273 infections depuis le début de la pandémie. Aucune mort n’est survenue dans les 24 dernières heures, mais six décès entre le 25 et le 30 septembre et un décès avant le 25 septembre s’ajoutent au bilan, pour un total de 5857 décès.

Quoique moins alarmante, la situation en Ontario n’est pas rassurante pour autant. La province a détecté 732 nouveaux cas vendredi, établissant un nouveau record depuis le début de la pandémie, surpassant les pics atteints lors de la première vague. Le total d’infections est de 52 980.

«Le fait est que la dynamique de la courbe épidémique de la COVID-19 représente un tour de montagnes russes inversé: la montée est rapide et facile, mais la descente est longue et lente... et la tendance à la baisse peut être freinée ou même inversée si nous prenons de mauvaises décisions», a commenté vendredi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Au Manitoba, on identifiait vendredi 43 nouveaux cas de COVID-19, portant le total à 2072. Un décès s’est ajouté au bilan, pour un total de 21 depuis mars.

La Saskatchewan a identifié 13 nouveaux cas. Le total y est de 1940 depuis le début de la pandémie.

En Nouvelle-Écosse, un seul nouveau cas a été dépisté. Le total y est de 1089 depuis mars.

La situation au Canada:

Québec: 76 273 cas (5850 décès)

Ontario: 52 980 cas (2927 décès)

Alberta: 18 235 cas (269 décès)

Colombie-Britannique: 9220 cas (235 décès)

Manitoba: 2072 cas (20 décès)

Saskatchewan: 1940 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 275 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 162 376 cas (9403 décès)