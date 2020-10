La famille de Joyce Echaquan se tourne vers la justice

La famille de Joyce Echaquan, cette dame de Manawan décédée dans des conditions tragiques, va saisir la justice pour «obtenir une réparation juste et appropriée».

C’est ce qu’a fait savoir l’avocat Jean-François Bertrand, qui représentera la famille éplorée. Selon ce dernier, «les temps doivent changer».

Le décès de cette dame a créé une onde de choc partout au Québec. La femme attikamek est morte à l’hôpital de Joliette lundi après avoir publiée une vidéo en direct montrant des professionnelles de la santé la maltraiter et prononcer des propos racistes à son égard.

«En raison des circonstances entourant le décès de Mme Echaquan combinées au traitement raciste et dégradant qu’elle a injustement et tristement subi, la famille de cette dernière souhaite obtenir une réparation juste et appropriée en plus de s’assurer que de tels gestes discriminatoires et répétés, d’une violence inconcevable à l’égard des autochtones, cessent enfin», ont fait savoir la famille et la communauté.

Une conférence de presse est d’ailleurs prévue à cet effet, vendredi après-midi, au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Outre Me Bertrand, avocat désigné de la famille et de la communauté, y participeront, la famille de Joyce Echaquan, le chef de la communauté Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, ainsi que certains représentants de la communauté Atikamekw

«Nous exigeons une rencontre au niveau Nation à Nation avec le premier ministre [François Legault] dans les plus brefs délais», a dit ce dernier tout en réclamant que des «mesures concrètes et réelles» soient prises immédiatement pour qu’un tel évènement ne survienne plus jamais.

«La triste histoire de Mme Echaquan démontre une fois de plus que rien n’a changé, les autochtones sont victimes de préjugés et de discrimination injustifiés», a ajouté Me Bertrand.