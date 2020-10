Le Québec rapporte plus de 1000 cas

Le Québec rapporte 1052 cas et 7 décès, portant le total à 76 273 personnes infectées et 5857 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 933 nouvelles infections et 16 décès.

Au plus fort de la pandémie, on rapportait environ 10% de taux de positivité. En ce moment, avec plus de tests effectués, on rapporte 3% de taux de positivité.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 2 OCTOBRE 2020

- 76 273 personnes infectées (+1052)

- 5857 décès (+7)

- 302 personnes hospitalisées (+27)

- 49 personnes aux soins intensifs (+3)

- Les prélèvements réalisés le 30 septembre s'élèvent à 30 948, pour un total de 2 399 143.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 342 (+9)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 447 (+4)

Capitale-Nationale: 4448 (+183)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 2518 (+50)

Estrie : 1835 (+37)

Montréal : 34 412 (+357)

Outaouais : 1423 (+32)

Abitibi-Témiscamingue : 208 (+1)

Côte-Nord : 152 (-)

Nord-du-Québec : 9 (+1)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 410 (+26)

Chaudière-Appalaches : 1464 (+73)

Laval : 7325 (+92)

Lanaudière : 5345 (+38)

Laurentides : 4874 (+36)

Montérégie : 10 982 (+112)

Nunavik : 21 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 13 (-)

Hors Québec: 43 (+1)

Région à déterminer: 2 (-)

Total: 76 273 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 26

Capitale-Nationale : 220

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 211

Estrie : 32

Montréal : 3482

Outaouais : 34

Abitibi-Témiscamingue : 4

Côte-Nord : 1

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 14

Chaudière-Appalaches : 19

Laval : 686

Lanaudière : 223

Laurentides : 281

Montérégie : 621

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 1

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 5857 décès