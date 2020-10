L’élection municipale à L’Ancienne-Lorette suspendue

L’élection municipale prévue dimanche à L’Ancienne-Lorette, pour désigner un successeur au défunt maire Émile Loranger, vient d’être suspendue à cause du passage de la région de la Capitale-Nationale en zone rouge, a appris Le Journal.

• À lire aussi: L’Ancienne-Lorette: cinq candidats en lice pour le poste de maire

La décision a été communiquée vendredi en début d’après-midi par la greffière de la Ville, Me Marie-Hélène Leblanc-Bourque, aux cinq candidats au scrutin.

Selon nos informations, cette décision aurait été prise par le gouvernement du Québec. Aucune date pour une éventuelle tenue de cette élection n’a été communiquée pour le moment.

Le vote par anticipation à ce scrutin a eu lieu dimanche dernier 27 septembre. Quelque 14,8% des 13 356 électeurs lorettains s’étaient déplacés.

L’ex-maire Émile Loranger est décédé de façon subite le 2 avril dernier. Cinq candidats devaient se présenter ce dimanche 4 octobre pour lui succéder.

Vendredi à 14h, la Ville de l’Ancienne-Lorette a publié un communiqué de presse confirmant que le scrutin «doit être suspendu jusqu’à nouvel ordre».

«La décision du gouvernement provincial de reporter toute élection dans les régions en zone rouge sera officialisée sous peu par un arrêté ministériel», y affirme-t-on.

On indique également que «les votes enregistrés lors du vote par anticipation et du vote par correspondance demeureront valides. Ainsi, les citoyens ayant déjà voté n’auront pas à se présenter aux urnes de nouveau».

Réactions

Appelés à réagir, les cinq candidats ont déclaré ceci:

«C’est décevant. Mais c’est la santé publique qui prime»

– Gaétan Pageau

«Je suis un peu fessé, mais je comprends qu’avec la pandémie que c’est quelque chose qui allait arriver. On va prendre le temps de digérer le tout et on va revenir fort quand ça va être le temps»

– William Fortin

«Je suis très déçu. Depuis un mois, les candidats travaillent fort pour faire sortir le vote. On va respecter les décisions gouvernementales. Ce n’est que partie reportée»

– Louis Marcotte

«C’est une décision logique. Je suis un peu déçue surtout que nous étions arrivés en bout de course. La sécurité et la santé des citoyens passent avant tout»

– Ginette Nadeau

«C’est une décision particulière à 48h du vote, alors que 2000 votes ont déjà été enregistrés lors du vote par anticipation. Je suis déçu, mais la situation sanitaire l’impose»

– Guillaume Paradis