«On a perdu une sœur. On veut des réponses»

VRAI

FAUX

VRAI!

Les épargnants ne peuvent plus bénéficier des crédits d’impôt liés à l’acquisition d’actions du Fonds à la suite du rachat, d’une partie ou de la totalité de leurs actions, effectué en vertu des critères tels que ceux pour la retraite : Québec ou d’un régime équivalent;

• Retraite 55-64 ans et bénéficiaire d’une prestation de rente de retraite;

• Retraite 50-64 ans découlant d’une cessation de travail;

• Retraite progressive 50-64 ans;

• Retraite 45-54 ans et bénéficiaire d’une rente de retraite en vertu d’un régime de pension agréé de l’employeur ; et

• Invalidité (physique ou mentale) grave et prolongée créant une inaptitude permanente au travail. Retraite 60-64 ans et bénéficiaire d’une rente de retraite du Régime de rentes du Québec