Ottawa annonce des assouplissements à la frontière pour faciliter la réunification des proches

Ottawa a annoncé, vendredi, des mesures d'assouplissement aux interdictions d’entrée au pays pour faciliter la réunification de familles séparées depuis des mois et permettre l’arrivée d’étudiants étrangers.

En contrepartie, le gouvernement Trudeau accroîtra la présence d’agents de santé publique à la frontière et améliorera la surveillance de la quarantaine.

«Les mises à jour annoncées aujourd’hui répondent aux besoins des familles canadiennes séparées de leurs proches par les frontières internationales, en particulier celles qui vivent des moments parmi les plus difficiles de leur vie», a déclaré le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, qui a procédé à l’annonce en compagnie de ses collègues à la Santé et à la Sécurité publique, Patty Hajdu et Bill Blair.

Les exemptions s’appliqueront aux membres de la famille élargie de citoyens canadiens et de résidents permanents, notamment «les personnes entretenant une relation amoureuse exclusive d’au moins un an et leurs enfants à charge», peut-on lire dans le communiqué de l’annonce.

Par ailleurs, certains ressortissants étrangers pourront entrer au Canada s’ils souffrent de maladies ou de blessures graves pouvant entraîner leur mort. Ces assouplissements entreront en vigueur le 8 octobre.

Des étudiants étrangers inscrits dans des établissements d’enseignement du pays pourront aussi arriver au Canada à compter du 20 octobre. Ces universités et autres établissements devront disposer d’un plan d’intervention en réponse à la COVID-19 qui aura été approuvé au niveau provincial ou territorial.

Notons que toutes ces nouvelles personnes qui pourront entrer au Canada devront se soumettre à l’isolement obligatoire de 14 jours une fois arrivés en sol canadien.