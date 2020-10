Toute l’Amérique retient son souffle dans l’attente de voir les répercussions qu’aura la COVID-19 sur la santé du président Donald Trump, mais aussi sur la suite des choses à près d’un mois de l’élection présidentielle.

«On se demande comment il va récupérer ça et c’est ce qui accentue l’impression de chaos aux États-Unis», note l’analyste Emmanuelle Latraverse.

Pierre Nantel est persuadé que Donald Trump parviendra à tourner la situation politique à son avantage s’il sort de cet épisode en bonne santé.

Emmanuelle Latraverse n’en est pas si certaine, car le président ne veut pas que la COVID-19 – et son mauvais bilan en la matière – prenne une place prépondérante dans la campagne présidentielle. Il faudra aussi voir quel impact la COVID-19 aura auprès de son entourage, dit-elle.

Peu importe l’état de santé de M. Trump, la COVID-19 bousculera assurément les dernières semaines de campagne électorale déjà chaotique, croit Emmanuelle Latraverse.

«S’il s’en remet très vite et très bien, il peut exploiter ça à son avantage dans la fin de la course, mais s’il est très malade aussi, indique-t-elle. S’il est très malade et qu’il ne peut pas vraiment faire campagne, c’est un argument de plus pour discréditer le résultat de l’élection présidentielle s’il la perd.»

À moins que Donald Trump n’ait un éclat de lucidité comme son homologue britannique Boris Johnson, qui a dû être hospitalisé après avoir eu d’importants symptômes de la COVID-19.

«C’était le genre de personne qui ne croyait pas trop à ça non plus et quand il est sorti des soins intensifs, tout d’un coup il a eu une prise de conscience», rappelle Harold Fortin, qui se permet malgré tout de douter d’un pareil scénario.

Parallèlement, il note l’ironie de voir des gens, comme son collègue Pierre Nantel, remettre en question le résultat du test.

«C’est comme si la logique de M. Trump sur les fake news est renversée et que maintenant on ne le croit plus.»