RNC Média à la rescousse de CHOI Radio X

Le propriétaire de CHOI Radio X a réagi vendredi à la controverse qui a fait fuir plusieurs annonceurs de sa station radiophonique de Québec.

RNC Média, qui dit étudier toutes les options pour défendre sa réputation, a acheté des pages de publicité dans des quotidiens pour y présenter sa position, après que la Ville de Québec et plusieurs entreprises eurent largué CHOI Radio X, dans la foulée de son refus de diffuser une publicité visant à lutter contre le discours des complotistes en pleine pandémie.

Depuis que le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé que les publicités de sa Ville ne seraient plus diffusées à CHOI Radio X, des annonceurs de la station lui ont emboîté le pas. C’est le cas notamment d’Hydro-Québec, Desjardins, Uniprix, Jean Coutu, l’Industrielle Assurance et plusieurs commerces locaux.

Vendredi, RNC Média a indiqué dans les quotidiens que «l’accès à une information juste et représentative de la diversité d’opinions de la population est essentiel». L’entreprise soutient entre autres qu’elle a mis en ondes plus de 7000 messages publicitaires incitant les Québécois à se plier aux consignes sanitaires, que ses animateurs font la promotion de celles-ci et que la station a relayé en direct les points de presse des autorités.

«Au cours des derniers jours, un appel au boycottage a été lancé à notre endroit, écrit RNC Média. Nous assistons, ni plus ni moins, à un règlement de compte de la part d’intervenants qui souhaitent depuis longtemps museler CHOI et la faire disparaître du paysage médiatique québécois», une phrase qui semble notamment viser le maire Labeaume, sans le nommer.

«Nous ne pouvons rester les bras croisés et accepter d’être, directement ou indirectement, accusés de toute association avec le mouvement conspirationniste ou avec tout autre mouvement qui ne respecte pas les consignes de la Santé publique. Ces affirmations ne sont basées sur aucun fait, ni sur aucune déclaration formulée sur nos ondes pas nos animateurs», écrit-on aussi.