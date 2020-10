Un prix Artis à «Sucré Salé» pour Fabien Cloutier

En se rendant sur le plateau de «Sucré Salé» en t-shirt et bermudas, Fabien Cloutier ne se doutait pas qu’il allait recevoir le prix Artis dans la catégorie Meilleur premier rôle masculin dans une comédie pour son personnage dans «Léo». Il a accepté la statuette avec énormément de plaisir.

Quand il est en nomination dans un gala, Fabien Cloutier aime avoir un certain contrôle.

«Habituellement, je prépare des remerciements au cas où je gagne, parce que c’est important pour moi de remercier d’une bonne façon les équipes avec lesquelles j’ai travaillé. Je n’ai pas pu le faire dans ce contexte, mais je pense avoir réussi à dire aux gens ce qui était le plus important.»

Le comédien reconnaît avoir eu une grosse surprise en recevant ce prix Artis des mains de Patrice Bélanger.

«Ça fait extrêmement plaisir, et je continue de penser qu’on a la responsabilité de toujours rester honnête avec le public, d’être authentique. Tant mieux si les gens nous apprécient sans qu’on leur mente ou qu’on leur cache des choses. J’en suis très fier.»

Une série rassembleuse

Fabien Cloutier est surtout très fier de la série «Léo», dont il est aussi un des coauteurs.

«Je pense que c’est une bonne comédie, intelligente et sensible. Les gens nous disent qu’ils rient en la regardant en famille, et que ça leur fait du bien. Il y a un côté fédérateur pour les téléspectateurs; certains, qui n’écoutaient jamais la télévision ensemble, le font pour cette série.»

La troisième saison est actuellement en préparation de tournage et sera enregistrée au printemps, mais les nouvelles règles sanitaires de la Santé publique sont un peu difficiles à appliquer. Club illico confirmait également une quatrième saison à venir de «Léo».

«On est encore dans l’évaluation pour voir si c’est possible de tourner prochainement. C’est une série dans laquelle il y a beaucoup de proximité entre les personnages. Il y a des choses qui peuvent changer, mais d’autres dont on ne veut pas se départir.»

Par exemple, c’est beaucoup plus facile de recommencer à tourner pour des séries où tout le monde travaille dans un bureau.

«Léo passe de sa maison au travail, à ses parents, à sa gang d’amis... Il se promène, ce qui implique plusieurs lieux, car on ne tourne pas en studio. Il y a aussi des enfants ainsi que des gens plus âgés dans l’équipe, et on ne veut sacrifier personne. La troisième saison va se faire, mais on va voir dans quelles conditions.»

Effets à retardement

Au moment où tous ses collègues étaient en confinement chez eux, Fabien Cloutier animait l’émission spéciale «Ça va bien aller», à TVA, aux côtés de Marie-Soleil Dion. Les effets du confinement, c’est donc plus tard qu’il les a vécus.

«J’ai eu de la chance, car j’ai réussi à mêler l’absence d’activité avec des vacances. Ça ne m’a pas trop dérangé, car l’été est une saison où j’aime beaucoup être dehors. Les enfants n’avaient pas d’école, on en a donc profité.»

Plusieurs de ses projets ont été repoussés, dont l’animation d’un gala ComediHa!, qui aura finalement lieu en janvier prochain.

«J’ai eu une période vraiment tranquille, mais ça m’a permis de me poser et de recharger mes batteries pour ce qui s’en vient. Mon agenda reste quand même ouvert.»

En même temps, Fabien Cloutier est un gars qui a besoin de se détacher du travail par moments; les fins de semaine sont donc très précieuses pour lui.

«Il y a des gens qui n’ont pas vraiment de samedi et de dimanche dans leur vie; pour moi, c’est très important. Il ne faut pas m’envoyer un courriel le vendredi soir, tu risques d’attendre ma réponse jusqu’au lundi!»