COVID-19: plusieurs proches de Donald Trump déclarés positifs

Les médecins du président américain Donald Trump ont indiqué samedi qu’il se porte bien, après qu’il eut contracté la COVID-19.

L’homme de 74 ans demeure hospitalisé jusqu’à nouvel ordre à l’hôpital militaire Walter Reed, situé non loin de la Maison-Blanche.

Beaucoup de gens de son entourage ont contracté la maladie, dont sa femme, Melania Trump.

C’est une proche conseillère du milliardaire républicain, Hope Hicks, déclarée positive jeudi, qui a fait en sorte que M. Trump et sa femme se sont soumis à un test le jour même. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Donald Trump a annoncé au monde entier, sur son canal de communication préféré, Twitter, que le virus qu’il a minimisé depuis le début de la crise l’a finalement atteint.

AFP

Hope Hicks, 31 ans, pourrait être celle qui a refilé le virus à Donald Trump, puisqu’elle l’a accompagné mardi à Cleveland pour le débat présidentiel et mercredi au Minnesota pour une réunion de campagne. Dans les jours précédents son test positif, M. Trump s’est aussi rendu en Pennsylvanie, au New Jersey, en Virginie, en Géorgie et en Floride.

AFP

Depuis, on a appris que plusieurs membres de sa garde rapprochée ou des gens qui l’ont rencontré ont passé un test en bonne et due forme.

Voici, avec l’aide du quotidien «The New York Times» et de la chaine CNN, une compilation des personnes qui se sont fait dépister après avoir rencontré ou croisé Donald Trump:

Test positif

• Mike Lee, sénateur de l’Utah

AFP

• Thom Tillis, sénateur de la Caroline du Nord

AFP

• Kellyanne Conway, ancienne conseillère de la Maison-Blanche

AFP

• Bill Stepien, directeur de campagne de Donald Trump

AFP

• Ronna McDaniel, présidente du comité national républicain

AFP

• John I. Jenkins, président de l’Université Notre-Dame

AFP

• Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey

AFP

Test négatif

• Barron Trump, fils de Donald Trump et de Melania Trump

• Mike Pence, vice-président de Donald Trump

AFP

• Karen Pence, femme du vice-président

• Ivanka Trump, fille de Donald Trump et conseillère de son père

AFP

• Jared Kushner, conjoint d’Ivanka Trump et conseiller de Donald Trump

AFP

• Eric Trump, fils de Donald Trump

• Lara Trump, femme d’Eric Trump

AFP

• Amy Coney Barrett, candidate à la Cour suprême des États-Unis

AFP

• Joe Biden, candidat démocrate qui a croisé le fer avec M. Trumps mardi soir lors d’un premier débat présidentiel

• Jill Biden, femme de Joe Biden

AFP

• Mark Meadows, chef de cabinet de la Maison-Blanche

AFP

• Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor

AFP

• William Barr, procureur général des États-Unis

AFP

• Chad Wolf, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis par intérim

• Mike Pompeo, secrétaire d’État

AFP

• Pat Cipollone, avocat de Donald Trump et conseiller de la Maison-Blanche

• Rudy Giuliani, avocat de Trump et ancien maire de New York