Le Parti vert choisit son nouveau chef

Le nom de nouveau chef du Parti vert fédéral, qui compte trois députés à la Chambre des communes, sera connu samedi soir.

Huit candidats, dont deux sont enracinés au Québec, sont toujours en lice dans la course au leadership, nécessaire à la suite de la démission d’Elizabeth May l’année dernière, après les élections fédérales.

Élue à la tête du parti écologiste en 2006, Mme May s’est toutefois engagée à rester députée de sa circonscription de la Colombie-Britannique, qu’elle représente depuis 2011.

Parmi les trois élus du Parti vert à Ottawa, deux proviennent de la Colombie-Britannique et une autre du Nouveau-Brunswick.

Alors que le parti est de plus en plus implanté au niveau provincial dans l’Ouest et dans les Maritimes, la formation politique avait obtenu un résultat jugé décevant par plusieurs lors du dernier scrutin fédéral.

Talonnant un temps le NPD dans les intentions de vote pour la troisième place, le Parti vert a finalement fini loin derrière, récoltant 6,5 % des suffrages.