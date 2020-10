Préparez-vous à la première vague de pneus d’hiver

L’année 2020 a chamboulé bien des choses dans la vie des Québécois mais, à moins d’une (autre) énorme surprise, elle n’empêchera pas l’hiver de s’abattre sur la province.

Neige et pandémie: ce cocktail risque d’augmenter le nombre de cas de COVID-19... et de retardataires pour la pose de pneus d’hiver. La pression augmentera sans doute sur le système mécanique du Québec.

Le gouvernement du Québec peine déjà à contraindre les automobilistes à changer leur gomme estivale pour une gomme hivernale avant la limite avancée au 1er décembre; en 2020 s’ajoutera le défi additionnel de prendre cette responsabilité malgré l’épidémie dans la province.

«Un facteur particulier cette année, c’est que plusieurs snowbirds vont rester au Québec, en raison des restrictions de voyage. Ce sont des gens qui, naturellement, n’ont pas de pneus d’hiver, parce qu’ils le passaient au chaud. Ceci créera une première vague de gens qui auront besoin de pneus d’hiver», a expliqué Nicolas Ryan, porte-parole de CAA-Québec, en entrevue sur les ondes de LCN, samedi.

«Avec les normes sanitaires en plus, ça prend plus de temps pour chaque rendez-vous, rappelle aussi Nicolas Ryan. Le calendrier va se remplir plus rapidement qu’à l’habitude. On risque de se retrouver avec beaucoup de gens qui vont prendre leur rendez-vous en même temps.»

Le porte-parole cite aussi une «pénurie de main d’œuvre» dans les garages. En 2019, les offres d’emploi destinées aux diplômés en mécanique automobile ont bondi de 117% au Québec sur Indeed, réputée plateforme spécialisée de recherche d’emploi en ligne.

En d’autres mots, plus que jamais, n’attendez pas la dernière minute pour changer les pneus saisonniers de votre véhicule.

Êtes-vous de ceux qui avez pris votre rendez-vous de changement de pneus dans le cadre de la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver? Cet événement lancé par CAA-Québec l’an dernier allait se terminer le 4 octobre 2020.