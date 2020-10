Protégez votre portefeuille contre la COVID-19

La COVID-19 apporte son lot d’incertitudes financières. Peut-être avez-vous plus de difficultés financières depuis la crise. La grande majorité des Québécois ont continué à travailler en recevant leur salaire. En diminuant leurs dépenses depuis le confinement, plusieurs ont plus d’épargne. Une occasion d’investir pour sa retraite ou des projets immobiliers.

• À lire aussi: Un «tsunami de faillites» déferlera sur le Québec

La pandémie oblige à revoir ses finances

La pandémie aura influencé le portefeuille des Québécois qui doivent maintenant se préparer pour la deuxième vague. Depuis mars, plusieurs entreprises ont gelé les salaires de leurs employés et l’anxiété financière a grimpé en flèche. À l’inverse, certaines personnes sont parvenues, grâce à la diminution de leurs dépenses, à se bâtir un solide bas de laine.

«En ce moment, on écrit l’histoire au fur et à mesure. Il n’y a pas personne qui sait véritablement ce qui va se passer la semaine prochaine», répond au Journal Stéphane LeBlond, président du syndic LeBlond et Associé.

«Plusieurs prévisions économiques en lien avec les impacts de la COVID-19 ne se sont pas réalisées. Par exemple, après le premier confinement, on prévoyait un raz-de-marée de faillites de consommateurs et cela n’est pas encore produit», poursuit-il, pour illustrer cette période d’incertitude.

La pandémie a toutefois poussé les Québécois à revoir leur manière de dépenser pour éviter la faillite, d’autres en ont profité pour épargner afin de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur :

Une jeune femme d’affaires en profite pour s’acheter une maison.

Une famille de trois enfants réussit à passer à travers la crise grâce à l’aide de l’État.

Un jeune en affaires profite de la baisse des dépenses pour payer ses dettes.

Et Amélie et Jean qui connaissent une descente aux enfers en raison de la COVID-19.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’épargne grimpe de 34,5 %

En raison notamment de la hausse du télétravail, des confinements, des programmes d’aide des gouvernements et des mesures d’allègement des institutions financières, plusieurs Québécois ont réussi à mettre davantage d’argent de côté, au cours des derniers mois.

D’ailleurs, selon des données de l’Institut de la statistique du Québec, le taux d’épargne des ménages est passé de 13,4 % au premier trimestre de 2020 à 34,5 % au deuxième trimestre. Et l’épargne a bondi durant cette même période de 36,8 milliards $ à 106 milliards $ (taux annualisé).

Cette situation s’est notamment reflétée dans les comptes de la Banque TD. Cette dernière a constaté une augmentation de 18 % des dépôts.

Au Mouvement Desjardins, la porte-parole Chantal Corbeil a aussi confirmé au Journal que l’institution financière de Lévis avait constaté depuis mars une hausse du nombre de dépôts, soit, entre autres, l’argent qu’on retrouve dans les comptes bancaires des membres.

Pour les six premiers mois de 2020 par rapport à 2019, Desjardins a enregistré une augmentation de 14 %. Au 30 juin, les montants accumulés s’élevaient à 220 milliards $, selon leur rapport financier.

Du côté de la Banque Nationale, le volume des dépôts a grimpé de 9,7 % au troisième trimestre, par rapport à la même période en 2019.

Avec la croissance du télétravail, les dépenses des gens ont aussi diminué. Toujours selon l’Institut de la statistique du Québec, elles ont chuté de 13,9 % entre le premier et le deuxième trimestre de 2020.

Malgré l’augmentation de l’épargne au cours des derniers mois, plus d’un Québécois sur deux considère encore qu’il ne met pas assez d’argent de côté en prévision de sa retraite, avance un sondage d’Éduc-Épargne, réalisé dans le cadre du mois de la planification financière de la retraite.

Selon Pierre Fortin, président de Jean Fortin & Associés, cette lune de miel concernant l’épargne devrait toutefois prendre fin pour certains lorsque les banques vont mettre un terme à leurs mesures d’allègement, notamment le report des paiements d’hypothèque ou de produits financiers.

Il estime que c’est à ce moment-là que le nombre de faillites pourrait grimper.

M. Fortin mentionne ne jamais avoir vu un taux d’épargne chez les Québécois aussi élevé. «Ce n’est pas réaliste que cela puisse se maintenir à près de 40 %», note-t-il. En 2017, il était de 5,7 %.

Le coup de grâce

Quant aux entreprises, selon le président du syndic LeBlond et Associés, la deuxième vague de la pandémie devrait entraîner son lot de faillites et de restructurations, entre autres, dans les secteurs frappés par le reconfinement. Et qui dit faillite dit perte d’emplois.

«Dans la restauration, cela va venir donner le coup de grâce à toutes les compagnies qui pensaient avoir une possibilité de s’en sortir avec les programmes gouvernementaux, souligne au Journal Stéphane LeBlond. Cela signifie qu’il risque d’y avoir beaucoup de personnes sur le vrai chômage. On sent l’anxiété financière chez les gens d’affaires», poursuit-il.

Ce dernier, qui ne croit pas qu’il sera possible de sauver toutes les compagnies, affirme que celles qui étaient déjà en difficulté financière avant la pandémie vont l’être encore à la fin des programmes d’aide.

Cette semaine, Revenu Québec a repoussé jusqu’au 31 décembre l’échéancier concernant la production des demandes de crédits d’impôt remboursables destinées aux entreprises, les demandes relatives au crédit d’impôt non remboursable pour les centres financiers internationaux ainsi que pour le développement des affaires électroniques.