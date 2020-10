42 mois de prison pour avoir abusé d’une jeune fugueuse

Le crime n’a pas payé pour un proxénète qui a écopé mardi de 42 mois de pénitencier pour avoir amené une jeune fugueuse à se prostituer dans des motels ontariens pendant cinq jours.

«En tout, il s’est fait environ 2500 $», a expliqué le procureur de la Couronne Jean-François Roy, juste avant que David Maignan soit envoyé au pénitencier la semaine dernière au palais de justice de Montréal.

Maignan, maintenant âgé de 20 ans, venait tout juste d’être majeur lorsqu’il a commis son crime, en février 2018.

À cette époque, il avait rencontré une ado qui venait de fuguer d’un centre jeunesse.

Il la savait âgée de 17 ans, mais cela ne l’a pas empêché de la faire tomber dans ses griffes, si bien que trois semaines plus tard, elle acceptait de prendre le train, sous une fausse identité, en direction de Mississauga en Ontario.

«Ils ont été dans deux motels, l’accusé a pris des photos de [la victime] pour ensuite mettre en ligne des annonces, où il présentait la mineure en disant qu’elle avait 19 ans», a expliqué la Couronne.

Contrôle total

Ainsi, l’adolescente devait se prostituer de sept heures du matin jusqu’à trois heures du matin. Le rapace contrôlait tout, des clients aux services que sa proie devait accepter.

Les communications se faisaient par Snapchat car « avec Messenger ou Instagram, il y avait un risque qu’elle soit retrouvée », a expliqué la Couronne. Quant à l’argent, comme dans la majorité des cas de proxénétisme, Maignan prenait tout le pactole à la fin de chaque journée.

Sauf qu’à la suite d’une dispute, la victime a contacté son copain pour lui expliquer la situation. Ce dernier a contacté la police, et peu après, l’adolescente a été secourue dans l’hôtel où elle se trouvait.

Arrêté et accusé, Maignan a finalement plaidé coupable de publicité de services sexuels et d’avantages matériels provenant des fruits de la prostitution d’une mineure.

Plus qu’une erreur

Et à la suggestion de la Couronne et de Me Ramy El-Turabi de la défense, il a écopé de trois ans et demi d’incarcération.

« C’est quelqu’un de réhabilitable, il a maintenant une conjointe stable, il a complété son secondaire, il a eu une belle reprise en main », a affirmé la défense en expliquant que Maignan avait suivi une formation de vente de produits d’assurance et qu’il lisait beaucoup sur le développement de soi.

Le juge Jean-Jacques Gagné a toutefois refusé de qualifier les crimes de Maignan « d’erreurs de jeunesse », affirmant qu’il s’agissait de « bien plus qu’une erreur ».

« C’est une peine significative, proportionnelle aux gestes graves qu’il a posés », a ajouté le magistrat.

En plus de sa sentence, Maignan sera inscrit au registre des délinquants sexuels, pour deux décennies.

« Non, j’ai rien à dire », a répondu Maignan lorsqu’il s’est fait demander s’il avait quelque chose à ajouter avant d’être envoyé en cellule.