COVID-19: Hausse de 50 % des infections en une semaine, les décès doublent

Fort d'une troisième journée consécutive avec plus de 1000 cas recensés dimanche, le Québec a vu son nombre d'infections par jour bondir de 50 % en à peine une semaine.

Du 28 septembre au 4 octobre inclusivement, 6558 Québécois ont reçu un diagnostic de COVID-19, dont 1079 pour la seule journée de dimanche. Cela représente donc une moyenne de 936,9 contaminations par jour, un nombre en hausse de 50,5 % depuis la semaine précédente, malgré l'imposition de certaines mesures de confinement dans les zones rouges, incluant Montréal et Québec.

Seul point positif: le taux de progression de la maladie a ralenti, lui qui avait atteint 75 % entre la semaine du 14 au 20 septembre et celle du 21 au 27 septembre.

L'Ontario a affiché, bien qu'avec des nombres moindres, pratiquement la même tendance que le Québec. La province la plus peuplée au pays cumulait dimanche 4368 cas au cours des sept derniers jours, dont 566 répertoriés au cours des dernières 24 heures.

Ce faisant, l'Ontario a maintenu une moyenne de 624 cas par jour au cours de la dernière semaine, un nombre en hausse de 46,5 %.

Double de décès

En plus de voir leur nombre de cas et d'hospitalisation grimper en flèche, les deux provinces les plus touchées par la pandémie ont aussi assisté à une recrudescence du nombre de décès sur leur territoire.

Avec 11 décès ajoutés au bilan dimanche (12 décès annoncés, mais un retiré des statistiques après une erreur), le Québec a vu son bilan gonfler de 53 morts en une semaine. En comparaison, 23 Québécois atteints par le virus s'étaient éteints la semaine précédente. Il s'agit donc d'une hausse de 130 % en à peine une semaine.

Le scénario est le même en Ontario. En excluant les dizaines de décès annoncés vendredi et samedi qui remontaient à plusieurs mois, la province a dévoilé 25 morts liées à la COVID-19 cette semaine, contre 12 lors de la semaine précédente, ce qui représente une hausse de 108 %.

Ailleurs au pays, le Manitoba a continué sur sa trajectoire habituelle en annonçant 36 infections, ainsi qu'un second décès en autant de jours.

La Saskatchewan, elle, a fait état de cinq infections, tandis que les provinces de l'Atlantique étaient en voie de s'en sortir sans aucun cas ni décès.

Le Canada a cumulé, dimanche, 1686 infections à la COVID-19 et 20 décès de plus, pour un total de 166 153 cas, donc 9480 Canadiens qui ont succombé après avoir contracté le virus.

Il est à noter que les bilans de la Colombie-Britannique et de l'Alberta n'ont pas été mis à jour, comme à l'habitude pour ces deux provinces lors des fins de semaine.

La situation au Canada:

Québec: 78 459 cas (5878 décès)

Ontario: 54 199 cas (2975 décès)

Alberta: 18 357 cas (272 décès)

Colombie-Britannique: 9381 cas (238 décès)

Manitoba: 2140 cas (23 décès)

Saskatchewan: 1959 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 276 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 201 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 166 153 cas (9480 décès)