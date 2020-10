[EN DIRECT] Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H30

PLANÉTAIRE

Cas: 34 924 564

Morts: 1 033 469

Rétablis: 24 319 853

ÉTATS-UNIS

Cas: 7 382 944

Morts: 209 394

Rétablis: 2 897 322

CANADA

Québec: 77 380 cas (5867 décès)

Ontario: 53 633 cas (2968 décès)

Alberta: 18 357 cas (272 décès)

Colombie-Britannique: 9381 cas (238 décès)

Manitoba: 2108 cas (22 décès)

Saskatchewan: 1954 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 276 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 201 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 164 472 cas (9461 décès)

NOUVELLES

4h00 | Tourisme Cantons-de-l’Est demande aux Montréalais de respecter les consignes

Tourisme Cantons-de-l’Est souhaite que les Montréalais sans résidence secondaire sur le territoire restent chez eux et respectent ainsi les consignes exigées par le gouvernement pour éviter une propagation de la COVID-19.

2h09 | L'Islande resserre la vis face à une poussée de la COVID-19

L'Islande a annoncé durcir les mesures destinées à contrer la nette remontée des cas de la COVID-19 depuis la mi-septembre.

À compter de lundi et comme au printemps, salles de sport, bars et discothèques seront à nouveaux fermées et les rassemblements de plus de 20 personnes interdits pour «deux à trois semaines», a écrit le ministère de la Santé.