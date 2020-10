Il roule à 119 km/h dans une zone de 50 km/h avec une arme mal entreposée

L’interception d’un automobiliste téméraire roulant à plus du double de la limite permise a permis la saisie de plusieurs armes à feu, samedi soir, dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay.

L’homme de 46 ans a été capté à 119 km/h dans une zone de 50 km/h, vers 21 h 50, dans le secteur du chemin de la Ceinture, où des policiers procédaient à une opération radar pour le contrôle de la vitesse.

Le conducteur a été localisé et sommé de s’immobiliser un peu plus loin sur l’avenue John Kane, permettant aux agents de la paix de voir dans l’habitacle au moins une arme à feu qui était visible et mal entreposée.

Après vérifications, ils ont constaté que le quadragénaire n’avait pas les documents nécessaires pour la possession de cette arme.

L’enquête a mené les policiers jusque dans le domicile de l’homme, un résident de Saguenay, où ils ont perquisitionné d’autres armes à feu.

Le contrevenant a reçu un constat d’infraction pour son grand excès de vitesse et pourrait éventuellement faire face à des accusations de mauvais entreposage et de possession d’arme à feu illégale.