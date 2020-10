Ils font pousser 100 000 livres de patates pour une banque alimentaire d’Edmonton

Un avocat albertain et sa femme ont profité de la pandémie pour lancer se lancer dans l'agriculture à temps perdu. Cinq mois plus tard, ils ont récolté 100 000 livres de patates pour la banque alimentaire d’Edmonton.

Il y a six ans, David Benjestorf a acheté 23 acres de terres agricoles au nord-ouest d’Edmonton avec sa conjointe dans le but, a-t-il dit à Global News, de s’occuper durant ses temps morts et pour sa retraite.

En tant que vice-président de la banque alimentaire, il a vu de ses propres yeux la demande monter en flèche alors que la pandémie de COVID-19 secouait l’économie de la région. Le gouvernement albertain prévoit d’ailleurs une contraction de 8,8 % pour l’année 2020.

David Benjestorf et sa femme ont regardé le documentaire «Tout est possible», sur un couple urbain de Californie qui abandonne tout pour acheter des terres et se lancer dans l’agriculture.

C’est ainsi que le couple, sans aucune expérience en agriculture, a lancé le Pandemic Planting Project.

«J’ai trouvé une dizaine d’amis, de membres de ma famille et de collègues qui ont bien voulu donner un jour ou deux par semaine» pour travailler sur la ferme, a-t-il expliqué à Global News.

Éventuellement, un appel lancé sur les réseaux sociaux a attiré des dizaines d’autres bénévoles.

Résultat : près de 100 000 livres de patates ont été récoltées et distribuées à la banque alimentaire d’Edmonton.

Même si cela représentait un travail constant, il s’est dit fier du résultat final.

«Je n’ai jamais fait pousser quoi que ce soit avant, je n’ai jamais eu de jardin, a déclaré M. Benjestorf. Maintenant, je peux planter quelque chose, le faire pousser, travailler avec un groupe d’amis et de bénévoles, le livrer à une banque alimentaire, et au bout du compte, l’offrir gratuitement.»