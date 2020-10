«La Voix» : en route vers la demi-finale

Les jeux sont faits pour Clément Jacques, Suzie Villeneuve, Flora Stein et Michaela Cahill, qui ont triomphé lors du deuxième quart de finale de «La Voix», dimanche, et poursuivront l’aventure la semaine prochaine, à deux semaines de la grande finale.

«On n’a peut-être pas de public en studio, mais on a beaucoup de voix (...) Je vous promets toute une soirée!», a promis Charles Lafortune en lançant l’émission.

Quelques secondes plus tôt, un énergique tableau d’ouverture intitulé «Hommage aux auteurs-compositeurs-interprètes», au cours duquel se sont succédés sur scène Luc De Larochellière («Sauvez mon âme»), France D’amour («Le fil conducteur» et «Que des mots»), Fanny Bloom («Cinéma»), Vincent Vallières («À hauteur d’homme») et Daniel Boucher («Chez nous»), avec différents candidats, et accompagnés de la chorale virtuelle du Chœur des Jeunes de Laval pour certains morceaux, avait déjà donné un aperçu de l’éclectisme qui teinterait le spectacle.

Sans public, mais chaleureux

L’équipe de «La Voix» s’est rapidement virée sur un dix sous depuis lundi dernier, pour compenser l’absence de spectateurs dans le studio MELS, en raison des directives gouvernementales qui interdisent les foules dans les lieux culturels pour les 28 prochains jours.

En lieu et place des habituels gradins remplis de public, d’immenses écrans encerclaient le décor et retransmettaient en direct les réactions des familles des finalistes – parfois très émotives! –, à partir de leur domicile, pendant et après leur numéro. Des effets sonores donnaient aussi le change après les prestations des candidats pour évoquer des applaudissements.

Clément Jacques cartonne

Dans l’équipe Cœur de pirate, Clément Jacques l’a emporté sans peine avec 86 % des votes, devant ses adversaires Tom-Éliot Girard et Marie-Luce, qui ont tous deux obtenu une note de 57 %, choix de leur coach et du public combinés. Girard (qui a versé dans le slam sur «J’arrive», de Ben Mazué) et Marie-Luce (qui a revisité «Y’a les mots» de Francine Raymond) ont toutefois été solides également.

Outre l’interprétation bien personnelle de Clément Jacques de «On ne change pas», de Céline Dion, son chihuahua pure race du nom de Garçon, qui le regardait sagement à la maison, stoïque devant l’écran, a sûrement attendri plusieurs téléspectateurs.

«On ne sait pas vraiment ce qu’on espère quand on fait "La Voix", a lancé celui qui a lancé quatre albums, et qui travaille toujours comme charpentier-menuisier. Je ne suis pas le genre de gars à aller chercher de la sympathie ou à vouloir qu’on m’aime à tout prix, mais j’ai l’espoir de vivre seulement de ce métier, de peut-être un jour lâcher la construction.»

«Deuxième tour de manège»

«C’est son deuxième tour de manège, mais cette fois, elle s’en va en demi-finale», a relevé Charles Lafortune au sujet de Suzie Villeneuve, qui a arraché un impressionnant total de 92 % de points avec «À ma manière», succès de Ginette Reno écrit par Diane Juster. Face à elle, Gabriel Forest (avec «Hold Me While You Wait» de Lewis Capaldi) et Karolane Brisson (coquine sur «La foule», d’Édith Piaf), ont respectivement retiré 49 % et 59 % au suffrage. L’ex-star-académicienne était particulièrement émue de cette victoire.

«Ça me touche profondément aujourd’hui, avec tout le parcours et les choix derrière, a expliqué Suzie. Pendant un certain temps, j’ai souhaité que tout ça s’arrête, mais en allant visiter les raisons pour lesquelles j’avais choisi d’arrêter, ça m’a reconnectée à ça. Aujourd’hui, j’ai l’opportunité de tout voir, tout apprécier, et je savoure chaque minute. Je n’ai rien à voir avec la demoiselle de 19 ans qui a fait ses premiers pas à "Star Académie".»

Flora et Michaela

Dans les rangs de Pierre Lapointe, la théâtrale Flora Stein se faufilera au palier suivant avec les 83 points gagnés grâce à sa version de «L’antidote», de Ehla. À ses côtés, William Fontaine-Jalbert (65 points) s’était frotté à «Karma Police» de Radiohead, et Alex Burger (52 points), à «Doris», de Stephen Faulkner, avec le message «Justice pour Joyce», en référence à Joyce Echaquan, collé bien en évidence sur sa guitare.

«Ç’a été une journée très émotive, a raconté Flora. Ne pas avoir de public, c’était spécial pour moi. Je suis vraiment une "people person", comme on dit. Je suis au bon endroit, mentalement! (rires)»

Enfin, chez Marc Dupré, c’est Michaela Cahill, qui avait survécu aux Chants de bataille il y a deux semaines, qui a obtenu son laissez-passer pour la suite du périple «La Voix». Elle a ainsi dépassé Katrine Sansregret (67 points grâce à «S’il suffisait d’aimer», de Céline Dion) et Francis Degrandpré (50 points avec «Amazed», de Lone Star) au fil d’arrivée.

«Je suis vraiment surprise, a avoué Michaela. Rendue à ce point, on ne sait pas ce qui va arriver. On est tous bons, on se fait des amis, et tout peut arriver.»